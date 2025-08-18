به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران از پیشرفت قابل توجه طرح اولویت‌دار دلاوران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال شرق تهران خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای شبکه حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک، با انجام گسترده عملیات تملک و آزادسازی مسیر، به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی منطقه در سه فاز در حال اجراست.

موسوی درباره مشخصات فنی پروژه عنوان کرد: پروژه دلاوران به طول ۱.۶ کیلومتر از میدان الغدیر تا بزرگراه امام علی (ع) اجرا می‌شود و شامل ۳ فاز عملیاتی است و فاز نخست تا پاییز به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به پیشرفت فاز نخست این پروژه گفت: فاز یک از میدان الغدیر تا پشت دیوار بنیاد مستضعفان به‌طور کامل رفع معارض شده و سایت ساختمان ۱۲۵ آتش‌نشانی نیز برای پیشبرد پروژه تخریب شده است. ابتدای مسیر نیز برای افتتاح فاز اول طی یک ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

موسوی اجرای طرح را اقدامی راهبردی دانست و تاکید کرد: اتصال مؤثر دلاوران به بزرگراه امام علی (ع) علاوه بر کاهش محسوس ترافیک منطقه، عبور و مرور شهری را تسهیل کرده و کیفیت زندگی و رفاه شهروندان را بهبود می‌بخشد. این طرح گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهره‌وری شهری است.