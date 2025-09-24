به گزارش خبرگزاری مهر ، درس هوش مصنوعی و تحول دیجیتال به دلیل کثرت متقاضیان، در سالن شهید چمران دانشکدگان فنی برگزار و توسط دکتر رحمت ستوده قره‌باغ، استاد دانشکده مهندسی شیمی تدریس می‌شود.

این درس دو واحدی با رویکردی نوین و به صورت تیمی طراحی شده و هدف از ارائه این درس، تلفیق دیدگاه‌های فناورانه و مدیریتی برای درک بهتر پدیده تحول دیجیتال است. بر اساس این طرح، آموزش در این کلاس تنها به مباحث نظری محدود نمی‌شود و بر جنبه‌های عملی، کاربردهای واقعی و تحلیل مطالعات موردی تأکید خواهد داشت.

کلاس‌های این درس به صورت حضوری و در قالب جلسات بزرگ برگزار می‌شود تا بستری برای تعامل بیشتر و ارتقای تجربه آموزشی فراهم شود. هدف از این رویکرد آشنا کردن دانشجویان با ابعاد مختلف تحول دیجیتال، هم در محیط آکادمیک و هم در فضای صنعت است.

این اقدام گامی در راستای به روزرسانی محتوای درسی و همسو کردن آموزش‌های دانشگاهی با نیازها و تحولات جهان امروز محسوب می‌شود.