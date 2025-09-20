برگزاری کارگاه رایگان هوش مصنوعی در امور مالی در پارک دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این کارگاه با هدف آشنایی با آخرین کاربردهای فناوری در حوزه مالی، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در محل این پارک برگزار خواهد شد.
مخاطبان این دوره شامل صاحبان ایده، دانشجویان، فارغالتحصیلان، اعضای هیئت علمی، هستهها و شرکتهای نوپا هستند.
سرفصلهای اصلی این کارگاه آموزشی عبارتاند از:
· کاربردهای هوش مصنوعی در امور مالی
· چگونگی تأثیر هوش مصنوعی در پیشبینی بازار
· آخرین نوآوریهای هوش مصنوعی در مدیریت ریسک
مدرس این دوره هشام فیلی، عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، خواهد بود.شرکت در این کارگاه رایگان ولی ثبتنام الزامی است. شرکتکنندگان با ثبتنام و حضور کامل در کارگاه، گواهی حضور دریافت خواهند کرد. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به این لینک مراجعه کنند.
