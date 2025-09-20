  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

برگزاری کارگاه رایگان هوش مصنوعی در امور مالی در پارک دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه رایگان هوش مصنوعی در امور مالی در پارک دانشگاه تهران

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی حضوری و رایگان «هوش مصنوعی در امور مالی: پیش‌بینی بازار و مدیریت ریسک» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این کارگاه با هدف آشنایی با آخرین کاربردهای فناوری در حوزه مالی، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در محل این پارک برگزار خواهد شد.

مخاطبان این دوره شامل صاحبان ایده، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، اعضای هیئت علمی، هسته‌ها و شرکت‌های نوپا هستند.

سرفصل‌های اصلی این کارگاه آموزشی عبارت‌اند از:

· کاربردهای هوش مصنوعی در امور مالی
· چگونگی تأثیر هوش مصنوعی در پیش‌بینی بازار
· آخرین نوآوری‌های هوش مصنوعی در مدیریت ریسک

مدرس این دوره هشام فیلی، عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، خواهد بود.شرکت در این کارگاه رایگان ولی ثبت‌نام الزامی است. شرکت‌کنندگان با ثبت‌نام و حضور کامل در کارگاه، گواهی حضور دریافت خواهند کرد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به این لینک مراجعه کنند.

کد خبر 6595597
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها