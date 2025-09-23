ضرورت توسعه تجهیزات فناورانه و ایجاد اتاق فناوری برای مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح صیائی ظهر سه شنبه در مراسم آغار سال تحصیلی در دبیرستان شاهد دخترانه شهید هوشمندان بندرانزلی با اشاره به شعار توسعه عدالت آموزشی برای ایران از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: تمام تلاش دست اندرکاران آموزش و مسئولان و مدیران شهرستان بر این است که این شعار عملیاتی شود.

وی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره ۴۴۰ شهید شهرستان انزلی و شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنیم که شهرستان انزلی ۱۷ هزار دانش آموز دارد که هزار و ۱۰۰ دانش آموز پایه اولی هستند.

فرماندار ادامه داد: هزار و ۹۵۰ معلم و دبیر و کادر آموزشی هدایت و آموزش فرزندان شهرستان انزلی را عهده دار هستند.

ضیایی اضافه کرد: برای فراهم سازی شرایط آغاز تحصیلی در چند ماهه اخیر تلاش زیادی شد تا از لحاظ تجهیزات و امکانات در مدارس انزلی کمبودی احساس نشود.

فرماندار انزلی تاکید کرد: تمام این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه فضا و کیفیت خدماتی و حفظ ایمنی دانش آموزان در راستای جلب رضایت اولیای دانش آموزان انجام شده است.

ضیایی با اشاره به آمادگی کامل تمامی مدارس شهرستان انزلی برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: خیرین مدرسه ساز در بندرانزلی ۵ مدرسه احداث کردند.

وی افزود: ۱۲ شرکت با ۴۸۲ خودرو سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در انزلی را برعهده دارند.

فرماندار انزلی تاکید کرد: توسعه تجهیزات فناوری و ایجاد اتاق فناوری برای مدارس یک ضرورت است و اینترنت و استفاده از تابلوهای هوشمند و همچنین آموزش هوش مصنوعی از نیازهای امروزی دانش آموزان است.

ضیایی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت نیازهای فرهنگی و ورزشی در مدارس گفت: ایجاد محیط امن برای دانش آموزان، رسالت مدیران و اولیای مدارس است تا زمینه ارتباط صمیمی بین دانش آموزان و معلمان فراهم شود.