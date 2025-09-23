به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر خود قرار داد. این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و صبح امروز علیه مدیر مؤسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.

در تحقیقات اولیه به عمل آمده از حساب کاربری مؤسسه حقوقی مورد اشاره موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدئوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» علیه مسئول مؤسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.

این گزارش حاکی است؛ در تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شد خانمی که در ویدئوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشاء است بلاگر آرایشگری بوده است و اصلاً در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.

در حال حاضر و در پرونده تشکیل شده، علیه بلاگر وکیل‌نما هم اعلام جرم شده و او به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» متهم است.