  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد

بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد

پس از انتشار یک محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، با دستور قضایی خانم بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.

در این محتوا، خانم بلاگری وکیل‌نما، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد که بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» اعلام جرم و برای این خانم پرونده قضایی تشکیل شد.

بعد از اعلام جرم دادستانی، خانم بلاگر وکیل‌نما در این محتوا با دستور قضایی به اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» بازداشت شد.

کد خبر 6602259
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها