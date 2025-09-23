به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری از دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان را از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ تا پایان اسفندماه سال‌جاری خبر داد و گفت: ادارات فارس باید برای هریک از کارکنان خود کار واقعی به صورت دورکاری در روزهای پنجشنبه تعریف و مشخص و به استانداری فارس اعلام کنند.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات دورکاری را رعایت نکرده و یا گزارش عملکرد را در موعد مقرر به دفتر مذکور اعلام ننمایند، نسبت به لغو مجوز اقدام خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: لازم به ذکر است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان تعطیل نمی‌باشند و این معاونت ضمن نظارت میدانی بر اجرای صحیح دورکاری، از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد نسبت به انجام تکالیف دورکاری کارکنان خود در روزهای پنجشنبه نظارت کامل و دقیق داشته و چنانچه شرح وظایف محوله انجام نشده باشد به عنوان مرخصی محسوب کنند.