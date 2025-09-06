ساعات کاری ادارات فارس تا پایان شهریورماه، ۶ تا ۱۳ بعدازظهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: به استناد نامه وزارت کشور و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از پایان شهریورماه ۶ تا ۱۳ بعدازظهر خواهد بود.
وی ادامه داد: دستگاههای مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقی مانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو نفر در دستگاههای اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش دبستان، دبستان یا فرزند زیر شش سال دارند، دستگاههای اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با یک ساعت شناوری ساعت آغاز به کار یکی از والدین مشمول موافقت نمایند.
انصاری در خصوص ساعت کاری دستگاههای امدادی و خدمات رسان تصریح کرد: مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی، اورژانس، بیمارستانها و مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جادهای، بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری، آتشنشانی و مراکز انتظامی، تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی خدمات پست باید طبق روال قبل ارائه خدمت کنند.
نظر شما