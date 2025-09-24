برگزاری همایش زنان روستایی و عشایری در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه بوذر جمهری، دبیر علمی همایش زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار با بیان اینکه این همایش در ششمین دوره برگزاری خود در سطح بین المللی برگزار می‌شود اظهار کرد: همایش در دوره‌های گذشته با محوریت زنان روستایی و عشایری و صنایع دستی در سطح ملی برگزار می‌شد که در این دوره به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.

دبیر علمی همایش زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار با تاکید بر اینکه صنایع دستی در جامعه روستایی و عشایری در میان زنان پررونق است افزود: با توجه به خشکسالی که گریبانگیر خیلی از روستاهای کشور شده و همینطور مکانیزه شده کشاورزی نسبت به گذشته، تولید صنایع دستی می‌تواند در روستاها به اشتغال زنان کمک کند به خصوص اینکه بعد اقتصادی این موضوع در جامعه روستایی و عشایری کشور ما مهم است.

وی با اشاره به اینکه همایش بین‌المللی زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار در ۱۳ محور برگزار می‌شود اظهار داشت: علاقمندان تا نیمه مهرماه جاری فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی https://grp۶.um.ac.ir ارسال کنند.

بوذر جمهری با بیان اینکه این همایش با همکاری نهادهای مختلف از جمله شهرداری مشهد، معاونت امور زنان استانداری خراسان رضوی، کمیته امداد، سازمان میراث فرهنگی و… به میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد افزود: در روز دوم همایش زنان برتر روستایی کارآفرین در حوزه صنایع دستی به ارائه تجربیات خود خواهند پرداخت.

دبیر علمی همایش زنان روستایی و عشایری، صنایع دستی و کارآفرینی پایدار در پایان با بیان اینکه روز ۱۵ اکتبر در جهان به عنوان روز زن روستایی نامگذاری شده است تصریح کرد: پیشنهاد ما این است در ایران نیز این روز در تقویم ثبت شود تا جایگاه زنان روستایی بهتر شناخته شود.