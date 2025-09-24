به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره، مجموعهای از فیلمهای سازمان سینمایی سوره با عنوان «پرتره خانواده» در همکاری با آرشیو فیلم کره جنوبی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول و مرکز بینالملل سوره، از ۲ تا ۵ مهر در سالن سینماتک آرشیو فیلم کره جنوبی روی پرده میرود.
در این برنامه چهار فیلم از کارگردانان شناختهشده و نسل جدید سینمای ایران به نمایش درمیآید؛ «حوض نقاشی» به کارگردانی مازیار میری، «فرشتهها با هم میآیند» ساخته حامد محمدی و «در آغوش درخت» تازهترین اثر بابک لطفی خواجهپاشا.
همچنین فیلم افتتاحیه جشنواره «یک حبه قند» ساخته رضا میرکریمی است که در شب نخست همراه با مراسم رسمی افتتاحیه اکران میشود.
نقطه مشترک این چهار اثر آن است که با نگاهی انسانی و اجتماعی به تصویر زندگی در ایران میپردازند و به مخاطبان کرهای فرصتی میدهند تا با زاویهای تازه از فرهنگ و هنر ایرانی آشنا شوند. انتخاب عنوان «پرتره خانواده» برای این جشنواره نیز اشارهای است به محوریت روابط خانوادگی در روایتهای سینمای ایران دارد؛ موضوعی که همواره پلی میان سنت و زندگی مدرن ایرانی بوده است.
برگزاری این جشنواره نهتنها معرفی تازهای از سینمای ایران به مخاطبان بینالمللی به شمار میرود، بلکه نشانهای از تبادل فرهنگی و نزدیکی دو ملت ایران و کره از مسیر هنر هفتم است.
پخش بینالمللی آثار ذکر شده برعهده مرکز بینالملل سوره است.
