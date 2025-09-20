پنجمین دوره شب سینمایی سوره برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، پنجمین رویداد «شب سینمایی سوره»، با محوریت دورهمی سالانه سینماگران بیش از چهار دهه تاریخ سینمای حوزه هنری همراه با پاسداشت بزرگان سینمای ایران، با پاسداشت سه چهره برجسته سینمای ایران و حضور بازیگران، سینماگران شاخص و مدیران سینمایی شب گذشته ۲۸ شهریور در حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین قمی، محمدمهدی دادمان، حمیدرضا جعفریان، مسعود جعفری جوزانی، فرزاد موتمن، حامد جعفری، حبیب ایل بیگی، محمد احسانی، حسین زندباف، محمدحسین لطیفی، هادی مقدم دوست، مستانه مهاجر، علیرضا تابش، حسین یاری، جهانبخش سلطانی، فرهاد توحیدی، مسعود اطیابی، محمدحسین فرحبخش، امیرحسین آرمان، مرتضی شایسته، سیدابراهیم عامریان، مهدی فرجی، مریم پیرکاری، ابراهیم امینی، محمدرضا شفیعی، سعید خانی، محمد عسگری، محمدرضا مصباح، لیلی عاج، مهدی جعفری، مجتبی فرآورده، حبیب احمدزاده، هادی نائیجی، امیر قادری، اکبر نبوی، سعید الهی، محمد روح الامین، محمود گبرلو، مهرداد باقری، حسین تراب نژاد، حسین نمازی، محمدرضا شفاه، محمدجواد موحد، محمدرضا خردمندان، حامد عسکری، جابر قاسمعلی، علی شیرمحمدی، محمد سرشار، حامد عزیزی، محسن اسلامزاده، علی مسعودی، امیر بوالی، محمد حمزهای، وحید امیرخانی، مجید رستگار، شهره پیرانی، آمرمیتا رضایینژاد، احسان کاوه، فرزانه فخریان، رضا ارژنگی، محمدمهدی مشکوری، یوسف بچاری، مینو خانی، سعید پروینی، حمیدرضا عطارد، مرتضی کهزادی، هاشم مرادی، محمد ساسان، امیررضا مافی، محمدرضا امامقلی، وحید پناهلو، محمدرضا باقری، محدثه پیرهادی، سمیه کاظمبیکی، الهه طهئی، هادی اسماعیلی، مجتبی بهزادیان و حامد یامینپور حضور داشتند.
پس از قرائت آیاتی از کلامالله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مقدسیان که اجرای این مراسم را برعهده داشت، گفت: یادی کنیم از همه عزیزان و تک تک ایرانیهایی که در تجاوز و وقاحت ۱۲ روزه رژیم کودککش و نسلکش صهیونیستی از بین ما رفتند. همچنین گرامی میداریم یاد از تمام عزیزانی که مردانه پای ایران ایستادند. در آغاز پنجمین دهه از فعالیت سازمان سینمایی سوره، آئین بزرگداشت پیشکسوتان سینمای ایران و محفلی برای گفتگو و قدردانی از بزرگانی که چراغ سینمای ایران را روشن نگه داشتند، در دستور کار قرار گرفت و همچنان ادامه دارد.
در ادامه ویدئویی از ناتوران سینما با محوریت پاسداشت فعالان حوزه پخش به نمایش درآمد.
سپس حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره برای بیان صحبتهای خود روی صحنه آمد.
حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره در ابتدای صحبتهای خود ضمن خوشامدگویی به مهمانان، عنوان کرد: امشب، پنجمین شب سینمایی سوره است و این پنج عددی است که شاید از کنار آن راحت بگذریم ولی برای ما و تیم جدیدی که از ۵ سال پیش در سازمان سینمایی سوره مستقر شده، یادآور خاطرات بسیاری است؛ پنج اکران نوروزی، رساندن فیلمها به جشنواره فجر، پنج مجموعه سریال، پنج باشگاه فیلم و پنج سال تلاش برای تحقق ایدهها.
وی ادامه داد: در این پنج سال تلاش کردیم ایدههای ابتدایی خود را دنبال کنیم که یکی از مهمترین آنها تمرکز بر مخاطب کودک و نوجوان بود. در این زمان چرخ انیمیشن راه افتاد و ما تمرکز خوبی در این راستا داشتیم که انیمیشن سینمایی «یوز» آخرین آن است که از هفته آینده در سینماها اکران میشود و بسیار امیدواریم که اتفاقات خوبی برایش رخ بدهد. سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» را داریم که زحمت مرکز نوجوان سوره و باشگاه فیلم سوره است. در پخش سینما، موسسه بهمن سبز در حوزه کودک رقیبی ندارد و ۱۰ فیلم اخیری که در این حوزه اکران و جزو پرفروش شده، توفیقات بسیار خوبی داشته است.
رئیس سازمان سینمایی سوره یادآور شد: ما تلاش کردیم تا در سراسر کشور فرصتی برای فیلمسازان جوان ایجاد کنیم و جشنواره فیلم ۱۰۰ یکی از این بسترها است که به صورت جدی دنبال شده است. یکی دیگر از برنامههای قابل دفاع ما توجه به تنوع ژانر در تولیدات سینمایی بوده است. ما پس از فیلمهای «عطرآلود» و «در آغوش درخت» به بلوغی در تولید فیلم اجتماعی رسیدهایم و اکنون نیز فیلم سینمایی «ناتوردشت» را در اکران داریم که امیدوارم این دیده شدن استمرار پیدا کند.
جعفریان در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این روزهای ما چیزی است که در بخش فلسطین آزاد در جشنواره ۱۰۰ راه انداخته شد و فراخوان اخیری که برای تولید فیلم کوتاه با نام «وطن پناهگاه» داشتیم. در این زمینه فیلمنامههایی در مرحله نگارش است، فیلم سینمایی در دست تولید داریم و همچنین ایدههایی درباره مستند و انیمیشن.
وی در پایان تاکید کرد: مساله فلسطین دعوای قدیمی و ریشهدار حق و باطل است که به نوعی نمود آن مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی است و همه را وادار به واکنش کرده است. اهالی هنر ندای مبارزه تمدنی حق و باطل را شنیدهاند و همواره داغدار چنین ظلمهایی بودهاند. بسیاری را هم دیدهایم که به دنبال ساخت اثر هنری و بیان این موضوع هستند. ما همواره تلاش کردهایم هرچقدر میتوانیم به این موضوع بپردازیم و به دنبال فکر و ایده هستیم و احساس میکنیم تا این ظلم بزرگ در جهان از بین برود کارهای بسیاری است که باید انجام بدهیم. امشب از همه عزیزان هنرمند از مدیران گرفته تا سینماگران دعوت میکنم تا در این راه ما را همراهی کنند.
در ادامه نوبت به آئین پاسداشت حسین زندباف تدوینگر پیشکسوت سینما رسید که آیتم مرتبط با این هنرمند پخش شد و سپس فرزاد موتمن، مستانه مهاجر، عباس رافعی، جابر قاسمعلی و محدثه پیرهادی برای این مراسم روی سن آمدند.
فرزاد موتمن نویسنده و کارگردان درباره این هنرمند، عنوان کرد: خوشحالم که در مراسم تجلیل از چنین سینماگر مهمی از من دعوت شده است و اینجا هستم. برای من شخصا یکی از بهترین تجربههایم پیشقدم شدن حسین زندباف برای تولید فیلمم بود. از ایشان متشکرم و جز رفاقت، همراهی و همکاری از او چیزی ندیدهام.
عباس رافعی فیلمساز در سخنانی اظهار کرد: من و حسین زندباف فیلم «راز مینا» را سال ۷۹ با هم کار کردیم. به یاد دارم در اتاق مونتاژ فیلم، عباس کیارستمی به من گفت؛ «رافعی سینما همهاش شبیه کار با حسین زندباف خوب و خوش نیست و پیچیدگیهای مختلفی دارد. همه هم مثل زندباف نیستند. این اولین باری است که وارد سینما شدی و حواست باشه.» خوشحالم با آقای زندباف کار کردم. امیدوارم سایهشان بالای سر سینمای ایران باشد.
جابر قاسمعلی فیلمنامهنویس نیز درباره حسین زندباف گفت: آقای تدوین، تهیهکننده سینما، مرد هنر، استاد صنعتگر، دست ورز کار کشته و جادوگر سینما، مرد خوشروی ساروی، رفیق گرمابه و گلستان سینما، زلال و آبی عین دریای مازندران، یکدله با سینما، حسین زندباف کودک هفتاد و نه ساله سینمای ایران.
سپس حسین زندباف پس از تشویق حاضران و برای تجلیل روی صحنه آمد و مطرح کرد: از همه شما عزیزان تشکر میکنم. به نظرم بسیار خوب است که چنین مراسمی برگزار میشود و از انتخاب بنده برای چنین آئین پاسداشتی سپاسگزارم.
در بخش دیگری از این برنامه، مراسم تجلیل از حسین یاری برگزار شد و پیش از حضور افراد روی سن، آیتم تجلیل این بازیگر به نمایش درآمد. محمدحسین لطیفی، مسعود اطیابی، جهانبخش سلطانی و وحید پناهلو برای این مراسم روی سن آمدند.
محمدحسین لطیفی در ابتدای صحبتهای خود بیان کرد: بسیار خوشحالم که در چنین شب و آئین پاسداشتی در خدمت شما هستم. من ۲۱ ساله بودم و حسین یاری ۱۶ سال داشت که نقش یک، اثری را بازی میکرد و برایم جذاب بود در این سن، مردانه در منطقه جنگی بین دو خط کار میکردیم. من کارهای زیادی با ایشان انجام دادم و در تمام همکاریها جز آرامش، ادب، هنر چیزی از او چیزی ندیدهام و امیدوارم همواره بدرخشد.
مسعود اطیابی درباره این هنرمند مطرح کرد: خوشحالم اینجا حضور دارم. کارهای بسیار زیادی به عنوان تهیهکننده کارگردان و مدیر تولید با آقای حسین یاری انجام دادهام. ایشان واقعا بیحاشیه، خانوادهدوست و با اخلاق و همچنین فوتبالیست بسیار خوبی است. امیدوارم همواره بهترینها نصیب ایشان شود.
جهانبخش سلطانی درباره حسین یاری، مطرح کرد: آقای یاری به دوستی با شما افتخار میکنم. ما سریال «مردان آنجلس» را باهم کار کردیم و خاطرات بسیار ماندگاری از ایشان دارم. من اوایل کارم که برای پروژههای مختلف به تهران دعوت میشدم، در منزل ایشان میماندم. خوشحالم که چنین مراسمی برای بزرگداشت چنین هنرمند وارستهای برگزار میشود.
حسین یاری پس از تجلیل مطرح کرد: در مقابل چنین هنرمندان پیشکسوت و نامی که در اینجا حضور دارند، واقعا صحبت کردن سخت است و تحت تاثیر قرار گرفتم. من کار خود را از حوزه هنری آغاز کردم و دوستان پیشکسوتی در همین عرصه در این فضا دارم و فکر میکردم پیشتر باید به آنها پرداخته میشد. از اینکه دوستان بنده را قابل دانستند، بسیار سپاسگزارم. در این مسیر توفیقاتی داشتم اما هیچکدام نمیتواند جای این نشست و محبت را بگیرد چراکه به صورت خودجوش اتفاق افتاده است.
وی افزود: اگر من آثاری داشتم که در جشنوارهها مورد توجه بوده قرار گرفته و یا در تلویزیون کاری کردم که مخاطب زیادی داشته است مانند سریال «شب دهم» که قطعا به برکت صاحب اثر بوده است، تجلیلها به واسطه اثر اتفاق افتاده است. امشب که دوستان لطف و محبت داشتند و به صورت خودجوش به فکر من افتادند که از من تقدیر کنند، بینهایت سپاسگزارم و باید بگویم هیچ چیزی جای این حرکت خودجوش را نمیگیرد. قدردان تک تک دوستانی که اینجا میبینم، هستم.
در ادامه حامد عسگری به روایتگری از جنگ ۱۲ روزه پرداخت و پس از آن نیز امیر تیموری خواننده به همراه گروهش قطعه «این جان» را اجرا کرد و پس از آن قطعه «کو» برای اولین بار در این مراسم اجرا و رونمایی شد. همچنین در ادامه این خواننده قطعه «ای ایران» محمد نوری را بازخوانی کرد.
بخش پایانی این مراسم به آئین پاسداشت مسعود جعفری جوزانی کارگردان صاحب نام سینمای ایران اختصاص داشت که پس از پخش آیتم مرتبط با ایشان، امیرحسین آرمان، حسین یاری، مهدی جعفری، محمد ساسان، حسین زندباف و محمدحسین لطیفی برای این بخش از برنامه روی سن آمدند.
ابتدا ویدئویی از محمود کلاری فیلمبردار صاحب نام که به دلیل حضور در پروژه سینمایی نتوانسته بود در این مراسم حضور داشته باشد، پخش شد. وی عنوان کرد: من هماکنون در پروژه «آقای قصه گو» به کارگردان هنری حمید جبلی هستم. جالب است که ما ۴۰ سال پیش در کار مسعود جعفری جوزانی با نام «جادههای سرد» با هم حضور داشتیم. به غیر از استاد علی نصیریان همه کسانی که در این فیلم حضور داشتند، در همه رشتهها صفر کیلومتر بودند و بار اولشان بود که به سینمای حرفهای میآمدند.
وی افزود: این لطف و شهامت اجرایی آقای مسعود جعفری جوزانی بود و ایشان جسارت عجیبی برای اولین فیلم خود به خرج داد و کسانی را انتخاب کرد که پیشینه حضور در سینما را نداشتند. استاد ما هرچه داریم از شما داریم و من بسیار مدیون شما هستم و بسیار سپاسگزارم که به من یاد دادی چه کنم و چگونه باشم. متاسفم امشب کنار شما نیستم و به شما تبریک میگویم. البته بیشتر از شما به بقیه که افتخار حضور در کنار شما را دارند، شادباش میگویم.
در ادامه حسین زندباف درباره این هنرمند تصریح کرد: افتخاریست که درباره کارگردان بزرگ سینمای ایران مسعود جعفری جوزانی صحبت کنم؛ کسی که مولف است، الحق جایگاه ویژهای در هنر ما دارد و افتخاری است برای سینما. لازم است بگویم که من در یکی از فیلمهای آقای جعفری جوزانی کنارشان بودم و کار را تدوین کردم.
محمدحسین لطیفی نیز درباره این هنرمند پیشکسوت مطرح کرد: باعث افتخار است که چندین بار سر صحنه فیلمهایشان حضور یافتم و قطعا اگر در سینما به جایی رسیدهام از محضر مشق کردن کنار بزرگانی چون مسعود جعفری جوزانی است.
امیرحسین آرمان درباره مسعود جعفری جوزانی بیان کرد: شانس این را داشتم که در پروژه آخر ایشان حضور پیدا کنم و تجربه بسیار خوب و آموزندهای برایم بود. باعث افتخار من است که توانستم برای پاسداشت مردی که حق بزرگی به گردن سینما دارد، حضور داشته باشم.
وی افزود: افتخار میکنم به خطهای تعلق دارم که مسعود جعفری جوزانی نیز بدان جا تعلق دارد. سال ۷۴ توفیق این را داشتم که سیمرغ فجر را بگیرم و ایشان در هیات داوران فجر بودند. بعدها از دیگران شنیدم که نظرشان درباره انتخاب بنده نافذ بود. ایشان فیلمی از من در جشنواره دید و سپس دعوت به همکاری برای حضور در فیلم سینمایی «بلوغ» کرد.
مهدی جعفری نیز درباره مسعود جعفری جوزانی، عنوان کرد: یادم میآید که پشت صحنه فیلم «شیرسنگی» رفته بودم و اولین مواجههام با استاد در آنجا بود. نمیدانستم بعدها شانس این را دارم که در دانشگاه سینما و تئاتر و در فاصله سالهای ۶۸ تا ۷۰ استاد کارگردانیام باشد. من در تمام این سالها بسیار از ایشان آموخته و مدیونشان هستم. امشب به نمایندگی از شاگردان ایشان اینجا حضور دارم و امیدوارم تن سالم و عمر بابرکت داشته باشند.
در ادامه محمد ساسان نیز درباره این هنرمند، مطرح کرد: ما جزو مخاطبان سالهای سال استاد هستیم. هر زمان آثار آقای جعفری جوزانی از تلویزیون پخش میشود، باز همه مخاطبان آن را دنبال میکنند. امیدوارم هرچه زودتر «پوریای ولی» ساخته شود تا شاهکار دیگری از استاد ببینیم.
سپس مسعود جعفری جوزانی روی سن آمد و پس از دریافت لوح تقدیر خود بیان کرد: شب بسیاری زیبایی است و انواع هنرمندان اینجا هستند. بودن در حضور شما هنرمندان افتخار بزرگی برای من است. سالها پیش بنا به دلایلی به وطن بازگشتم و حس کردم باید به لب چشمه بروم و درختی بکارم. الان که به عقب نگاه میکنم، باغهای بزرگی ساخته شده است که درختان کوچکی من هم در آن حضور دارند و از این بابت ذوقزده و خوشحالم. وقتی به پشت سر خود نگاه میکنم از مسیری که تا به امروز طی کردهام، پشیمان نیستم.
همچنین در پایان مراسم پوستر پنجمین «شب سینمایی سوره» با طرحی از دانیال فرخ رونمایی شد.
نظر شما