حنیف غفاری معاون سیاسی حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمریکا و تروئیکای اروپایی استراتژی کلانی را تحت عنوان «مهار حداکثری ایران قدرتمند» دنبال می‌کنند؛ مقصود از این راهبرد آن است که در ابعاد موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای اقداماتی انجام دهند تا جمهوری اسلامی ایران آسیب‌پذیر و به‌نحوی ضعیف جلوه کند و بدین‌وسیله بتوانند جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از آن خطوط قرمز و اصول کلان راهبردی و سیاست خارجی‌اش سازند. هدف کلان آنان تبدیلِ «ایران قوی» به «ایران ضعیف» یا به‌عبارتی «ایران بی‌خاصیت» است و در این مسیر از ابزارها و روش‌های متعددی بهره می‌گیرند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نخست نسبت به بازی مشترک آمریکا و اروپا رصد هوشمندانه‌ای دارد و دوم این‌که فریب غرب در این منظومه را نمی‌خورد؛ یعنی خطوط قرمز راهبردی و کلان خود را نه تنها کمرنگ نمی‌کند و از آن عدول نمی‌کند، بلکه بر حفظ و حتی ارتقای آن‌ها در مواجهه با خطرات بالقوه و بالفعل که علیه نظام و ملت ما وجود دارد، پایبند است؛ این موضوع، مهم‌ترین نکته‌ای است که در تحلیل کلان مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی حزب موتلفه همچنین بیان کرد: موضوع بعدی ناظر به مذاکراتی است که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی آقایان پزشکیان، رئیس‌جمهور، و عراقچی، وزیر امور خارجه، دنبال می‌شود. واقعیت امر آن است که سه بازیگر اصلی مخاطب پرونده هسته‌ای ایران — آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا — بارها در قبال موضوع هسته‌ای و به‌ویژه در زمینه اعتمادسازی آزمون خود را پس داده‌اند. در این‌باره شاهد بودیم که نحوه عملکرد رافائل گروسی در شورای حکام چه نقشی در شکل‌گیری مناقشه نهایی و عدم حل و فصل چالش‌های ساختگی ایفا کرد؛ چالش‌هایی که در واقع برای پرونده هسته‌ای ایران پدید آمد.

غفاری افزود: در مورد تروئیکای اروپایی‌ها نیز مشاهده کردیم که برخی دولت‌ها، از جمله فرانسه، تحت فشار قرار داشته‌اند؛ با این وجود فرانسه همچنان در کنار انگلیس و آلمان در مواضع مکانیزم ماشه فعال بوده است. آمریکا نیز مواضع روشنی دارد و عملاً نشان داده است که حتی نسبت به تعهدات خود در حوزه هسته‌ای پایبند نیست؛ یعنی فقط به مسأله هسته‌ای اکتفا نیم‌کند و حالا افزون بر این، اظهاراتی را نیز در قالب گزاف‌گویی درباره فعالیت‌های موشکی ایران مطرح کرده است.

معاون سیاسی حزب موتلفه خاطرنشان کرد: ما با بازیگرانی طرف هستیم که هر گامی از جانب ما برای عقب‌نشینی از خطوط قرمز به معنای تکمیل پازل استراتژیک دشمن در مقابله با موجودیت ما خواهد بود. بنابراین لازم است کاملاً آگاهانه، هوشمندانه و خلاقانه عمل کنیم. در این مسیر باید از خلاقیت‌های دیپلماتیک بهره بگیریم، از ارائه روش‌ها و راهکارهای میانی استفاده کنیم، اما هم‌زمان مراقب باشیم که خطوط قرمز کلان سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای حفظ شوند.

غفاری گفت: در خصوص «اسنپ‌بک» و نحوه عبور حکومت از این مسئله نیز باید تأکید کرد که ایران تجربه تحریم‌های بسیار شدید آمریکا را پیش از این داشته است. بازگشت تحریم‌ها قطعاً هزینه‌هایی اقتصادی و سیاسی برای کشور درپی خواهد داشت، اما در محاسبه وزن واقعیِ این بازگشت نباید دچار اغراق شد. تحریم‌هایی که اکنون مطرح می‌شوند، مجموعه‌هایی نیستند که از پایه و اساس جدید ایجاد شده باشند و بلکه بخش عمده‌ای از آن‌ها قبلاً وضع و سپس در چارچوب برجام تعلیق شده بودند؛ به‌عبارت دیگر، این تحریم‌ها پیش‌تر اعمال شده‌اند و متوقف شده بودند.

معاون سیاسی حزب موتلفه تصریح کرد: با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت که قبلاً علیه ایران به تصویب رسیده بود، این سلسه تحریم‌ها یکبار وضع شده بود و در نقطه اوج خودشان اعمال شده، ولی نتوانستند موجب شوند که جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود عبور کند. اکنون نیز با توجه به تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌ها و همچنین به سبب رویکرد برخی کشورهای مهم همچون چین و روسیه در عدم اجرای کامل برخی از این تحریم‌ها، شدت و مؤثر بودنِ این بازگشت دیگر به همان ضریب پیشین نیست. با این حال جمهوری اسلامی ایران باید از تجربیات گذشته خود درس بگیرد، در نحوه مواجهه با تحریم‌ها تکیه‌گاه‌های خود را تقویت کند و بر ارتقای ظرفیت اقتصادی تمرکز ورزد.

وی ادامه داد: بدیهی است که در این زمینه لازم است رویکردها و روش‌های کارآمد، مؤثر و عمل‌گرایانه اتخاذ شود تا محصولِ آن، ان‌شاءالله، عبور هرچه سریع‌تر و به‌هنگام‌تر و مؤثرتر از شرایط فعلی باشد.