به گزارش خبرگزاری مهر، فرا رسیدن هفته دولت یادآور نام و خاطره شهدای گرانقدری است که در مسیر خدمت و عدالت و در مواجهه با اشقیای زمان، جان خویش را در طبق اخلاص نهاده و آن را تقدیم ایران مقتدر و گفتمان ناب انقلاب اسلامی نمودند. بسیاری از شهدای بزرگواری که هفته دولت مزین به نام آنهاست از اعضای حزب اصیل موتلفه اسلامی بوده و در این مجموعه متعهدانه حضور داشته اند. در کنار نام شهیدان رجایی و باهنر، سالگرد شهادت شهیدان سید اسدالله لاجوردی، حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام، و حجت الاسلام اندرزگو، از شهدای شاخص حزب مؤتلفه اسلامی، یادآور ایمان راسخ، اخلاص و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی است. در این خصوص گفتگویی از محمد علی امانی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی را در ادامه بخوانید:

هفته اول شهریور ماه در تقویم تاریخ، روایتگر نام شهدای بزرگوار حزب موتلفه اسلامی است. شهدایی که چه در هیئت دولت و چه در دیگر ارکان و جایگاه‌ها مشغول خدمت رسانی به ملت ایران بوده اند. روایت شما به عنوان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی از این شهدا چیست؟

در ابتدا فرارسیدن هفته دولت و یاد و خاطره همه شهدای بزرگوار مرز و بوم مقدس کشورمان را گرامی می‌داریم.هر یک از شهدای موتلفه که از آنها یاد می‌کنیم، مصداق غیرت و رحمت هستند. اساساً نام موتلفه اسلامی از ابتدا با شهادت و استقامت در راه خداوند متعال گره خورده و میراثی که امروز بر جای مانده، حاصل خون پاک و همیشه جوشان همین شهداست. رهبر معظم انقلاب در مورد شهدای حزب موتلفه که در ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند می‌فرمایند: «این شهدای چهارگانه (امانی، هرندی، نیک‌نژاد، بخارائی) که جناب آقای (مرحوم) عسگراولادی از این بزرگواران یاد کردند، شاید این تعبیر درباره آنها درست باشد که بگوئیم نورالله فی ظلمات الارض.»

همین تعبیر بسیار گویاست. شهدای موتلفه نور خداوند در تاریکی روزگار و زمین هستند. ما بر اساس آموزه‌های دینی و ارزشی خود اعتقاد به پویایی خون شهدا داریم. شهدا در زمان و مکان محصور نبوده، نیستند و نخواهند بود. این قاعده در خصوص شهدای حزب موتلفه اسلامی نیز صادق است. سبک زندگی فردی، اجتماعی و نگاه متعهدانه و مخلصانه آنها به مردم به عنوان ولی نعمتان خود، ترجمان و الگویی برای گذشتگان و آیندگان است.

زمانی که نام شهدای هفته اول شهریور ماه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، با منظومه‌ای رو به رو می‌شویم که برای مخاطبان بسیار معنادار است. نظر شما در این خصوص چیست؟

در اینجا می‌خواهم جمله و عبارتی را به کار ببرم که گویاست: اینکه شهدای موتلفه صاحبان اصلی این جریان و حزب اصیل بوده و همچنان مشغول راهبری حزب هستند. فرارسیدن سالروز شهادت این شهدا، صرفاً زمانی برای برپایی مراسم یادبود آنها نیست، بلکه نقطه عطفی برای بازخوانی اندیشه‌های والا و حق طلبانه این شهدا و پیاده سازی اندیشه آنها در استمرار حرکت رو به جلوی کشور و انقلاب است. چنانچه در صورت سوالتان نیز اشاره کردید، هفته اول شهریور ماه یادآور خاطره و یاد شهیدان رجایی، باهنر، اندرزگو، لاجوردی، عراقی و فرزند غیور ایشان یعنی حسام است. هر یک از این شهدا ویژگی‌های ایجابی خاص خود را داشته‌اند اما در یک اصل با یکدیگر اشتراک دارند. این اصل مشترک، ولایتمندی و ولایت پذیری آنهاست.

به عنوان فردی که توفیق زیارت این شهدا را داشته ام، قسم یاد می‌کنم که در ذهن و ضمیر این شهدا چیزی جز کسب رضایت الهی موج نمی‌زد و شهادت در مسیر ولایت افتخار و آرزوی آنها محسوب می‌شد.

دیگر خصلت بارز این شهدا، ایستادگی در برابر کفار معاند و منافقین بود. بی دلیل نیست که با گذشت سال‌ها از شهادت این نمادهای عظمت و شهامت، کینه ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از تک تک آنها به قوت خود باقی است.

گروهک تروریستی فرقان و منافقین هیچیک وجود مبارک این شهدا را تحمل نمی‌کردند زیرا هر یک از آنها مصداق یک مکتب و گفتمان و الگوهایی برای جامعه اسلامی بوده‌اند.

به نظر می‌رسد یکی از شهدای موتلفه که دشمنان و در رأس آنها منافقین لحظه‌ای حقد و کینه خود را نسبت به ایشان متوقف نساخته اند، شهیدلاجوردی می‌باشد.

همچنین یادآوری نام شهید اندرزگو نیز ضد انقلاب را همواره آشفته می‌سازد. نکته قابل توجه اینکه شهید لاجوردی سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شهید اندرزگو کمی قبل از پیروزی انقلاب به شهادت رسیدند.

دقیقاً همین طور است. شهید لاجوردی در مسیر دفاع از کیان انقلاب اسلامی و صیانت از مردم در برابر منافقین کوردلی که پیر و جوان، زن و مرد، دانش آموز و مغازه دار را به رگبار گلوله‌های کینه توزانه خود می‌بستند لحظه‌ای آرام و قرار نداشت.