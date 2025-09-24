آغاز رسمی ارائه فناوری eSIM در ایران توسط ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، همزمان با ارائه نسل تازه دستگاههای هوشمند مبتنی بر فناوری eSIM در جهان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، موفق به اخذ مجوز رسمی برای ارائه تجاری این فناوری شد. فناوری eSIM، در دستگاههای هوشمند، نیاز به سیمکارتهای فیزیکی را حذف میکند.
زیرساختهای فنی و عملیاتی لازم برای ارائه این خدمت طی سالهای اخیر در شبکه ایرانسل راهاندازی و آزمایش شده است و اکنون با دریافت این مجوز رسمی، آماده ارائه تجاری کاربستهای مختلف این فناوری، به علاقهمندان است.
مشترکانی که دستگاههای هوشمند آنها از فناوری eSIM پشتیبانی میکند، میتوانند با مراجعه به وبسایت ایرانسل و تکمیل فرم پیشثبتنام، درخواست فعالسازی eSIM را ثبت کنند. فهرست دستگاههای تحت پشتیبانی این فناوری نیز در وبسایت ایرانسل در دسترس قرار دارد تا متقاضیان پیش از ثبتنام، از سازگاری دستگاه خود با این خدمت اطمینان حاصل کنند.
کاربرانی که فرایند پیشثبتنام فعالسازی eSIM را تا ۶ مهرماه، تکمیل کنند یا از بازارگاه ایرانسل گوشیهای پشتیبانیکننده از این فناوری را خریداری کنند، در قرعهکشی جوایز ویژه شرکت داده میشوند. جوایز این قرعهکشی، شامل گوشیهای نسل جدید iPhone ۱۷، iPhone ۱۷ Pro، iPhone ۱۷ Air، ساعت هوشمند Apple Watch Ultra ۳ و نیز بستههای اینترنت ۱۷ گیگابایتی هدیه ماهانه برای ۱۷ نفر به مدت ۱۷ ماه، است.
با بهرهگیری از این فناوری، دیگر نیازی به تهیه یا تعویض سیمکارت فیزیکی وجود ندارد و فعالسازی آن از طریق فرایندهای نرمافزاری انجام میشود. این تحول علاوه بر سادهتر شدن روند فعالسازی، تحولی در استفاده از سرویس رومینگ ایجاد و تجربه متفاوتی از خدمات ارتباطی را برای کاربران فراهم میکند.
فناوری eSIM به دلیل سهولت در استفاده، امکان پشتیبانی گسترده از گجتها و دستگاههای هوشمند، نقشآفرینی در توسعه اینترنت اشیا (IoT) و کاهش مصرف مواد اولیه در تولید سیمکارتهای فیزیکی، به عنوان گامی مهم در حفظ محیطزیست و آینده صنعت ارتباطات شناخته میشود.
ایرانسل پیش از این در ۱۹ مهر ۱۳۹۶، طی همایش «مسیر اینترنت اشیا با eSIM آغاز میشود» با حضور نمایندگان شرکتهای بینالمللی، نخستین پروفایل آزمایشی eSIM در ایران را راهاندازی کرد و گام مهمی در مسیر توسعه این فناوری برداشت.
در ادامه، در ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ایرانسل، برای نخستین بار در ایران، سرویس eSIM را بهصورت آزمایشی در شبکه خود راهاندازی و به این ترتیب، بستر فنی و عملیاتی لازم برای ارائه رسمی این سرویس را فراهم کرد.
در تاریخ ۲۰ شهریور سال جاری، ایرانسل برای پیش ثبتنام مشترکان و ارائه رسمی این خدمت اعلام آمادگی کرد.
