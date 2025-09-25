اولین پروفایل رسمی eSIM ایران در غرفه ایرانسل فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، ظهر امروز پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، حجت الاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
مدیرعامل ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات و همزمان با فعالسازی نخستین پروفایل رسمی eSIM در کشور، اظهار کرد: راهاندازی eSIM در ایرانسل، گام مهمی در مسیر توسعه فناوریهای نوین ارتباطی است و زیرساختی فراهم میکند تا مشترکان بتوانند بدون نیاز به سیمکارت فیزیکی و در کوتاهترین زمان، سیمکارت خود را به سرعت فعال کنند. این فناوری علاوه بر سهولت استفاده و کاهش چشمگیر هزینهها، موجب صرفهجویی در تولید و مدیریت پسماند سیمکارتهای فیزیکی نیز میشود.
رفیعی اضافه کرد: eSIM نهتنها امنیت و تجربهای متفاوت برای کاربران به همراه دارد، بلکه امکان فعالسازی همزمان چندین پروفایل ارتباطی را نیز فراهم کرده و بستر توسعه اینترنت اشیا و خدمات هوشمند را گسترش میدهد.
وزیر ارتباطات در جریان این بازدید، ضمن تقدیر از ایرانسل برای راهاندازی رسمی سرویس eSIM، ابراز امیدواری کرد، تلاش و سرمایهگذاری ایرانسل در عرضه فناوریهای نوین ارتباطی در ایران، همچنان ادامهدار باشد.
ایرانسل بهعنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با راهاندازی eSIM، گام تازهای در تحقق تحول دیجیتال و ارائه تجربهای متمایز برای کاربران برداشته است. این فناوری علاوه بر افزایش امنیت و سهولت استفاده، امکان فعالسازی همزمان چندین پروفایل ارتباطی را برای مشترکان فراهم میکند و بستر توسعه کاربردهای نوینی مانند اینترنت اشیا و خدمات هوشمند را گسترش میدهد.
با بهرهگیری از این فناوری، دیگر نیازی به تهیه یا تعویض سیمکارت فیزیکی وجود ندارد و فعالسازی آن از طریق فرایندهای نرمافزاری انجام میشود. این تحول علاوه بر سادهتر شدن روند فعالسازی، تحولی در استفاده از سرویس رومینگ ایجاد و تجربه متفاوتی از خدمات ارتباطی را برای کاربران فراهم میکند.
فناوری eSIM به دلیل سهولت در استفاده، امکان پشتیبانی گسترده از گجتها و دستگاههای هوشمند، نقشآفرینی در توسعه اینترنت اشیا (IoT) و کاهش مصرف مواد اولیه در تولید سیمکارتهای فیزیکی، به عنوان گامی مهم در حفظ محیطزیست و آینده صنعت ارتباطات شناخته میشود.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.
