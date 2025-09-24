به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند عصر چهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات استان و هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل استانداری با بیان اینکه نام نویسی داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها به صورت الکترونیک است، ابراز داشت: داوطلبان باید اطلاعات مورد نیاز خود را در سامانه بارگزاری کنند.

وی افزود: داوطلبان باید حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت خود استعفا دهند که بازه ۲۱ لغایت ۲۷ مهرماه برای آن تعیین شده است.

استاندار سمنان بابیان اینکه داوطلبان باید از پنج نهاد مهم استعلام‌های مربوط را دریافت کنند، ابراز داشت: دادگستری، فراجا، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال از جمله آنها است.

کولیوند با تاکید بر اینکه زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک در استان سمنان فراهم است، تصریح کرد: سلامت، شفافیت و مشارکت مردم سه اصلی که برای برگزاری انتخابات در استان سمنان پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه مجریان برگزاری انتخابات نباید به نفع طیف یا جناح خاصی موضع گیری کنند، افزود: برگزاری مراحل انتخاب به صورت الکترونیک در دستور کار وزارت کشور است که این مهم در استان نیز پیگیری می‌شود.