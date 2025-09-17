«سلامت، شفافیت و مشارکت حداکثری» خط قرمز انتخابات شوراها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان سمنان با اشاره به آغاز رسمی روزشمار انتخابات، تشکیل ستادهای شهرستانی را الزامی خواند و گفت: فرمانداران بلافاصله باید ستادهای انتخابات در شهرستانها را تشکیل و رؤسای کمیتهها را معرفی کنند.
وی با تأکید بر نقش محوری فرمانداران در اجرای انتخابات، افزود: این مسئولیت به هیچ وجه قابل تفویض نیست و تمام تصمیمگیریها و نظارتها در حوزه شهرستانها بر عهده فرمانداران است.
استاندار سمنان با بیان اینکه این دوره تنها به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص دارد، از احتمال برگزاری الکترونیک انتخابات در برخی شعب خبر داد و گفت: کمیته فناوری اطلاعات باید تجهیزات لازم را پیشبینی کند.
کولیوند سلامت انتخابات را مهمترین وظیفه ستادها برشمرد و تصریح کرد: باید به گونهای عمل کنیم که هیچ شک و شبههای باقی نماند و هر شکایتی با پاسخ قانونی و شفاف مواجه شود.
وی هشدار داد: هیچ گونه جانبداری از جناحهای سیاسی نخواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع انجام میشود.
استاندار سمنان بر مستندسازی تمام فعالیتهای کمیتههای ستاد انتخابات تأکید و خاطرنشان کرد: این مستندات ضامن شفافیت و پاسخگویی در برابر ابهامات است.
کولیوند همچنین بر لزوم اطلاعرسانی دقیق و گسترده از سوی کمیته اطلاعرسانی و همچنین تأثیر کیفیت خدمات بر مشارکت مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت سلامت انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، گفت: انتخابات سالم مقدمهای برای خدمترسانی مطلوب به مردم است.
استاندار سمنان از تمام کمیتهها خواست فعالیت خود را آغاز کرده و مستندات را ثبت کنند و افزود: هدف نهایی، برگزاری انتخاباتای سالم، شفاف و با مشارکت حداکثری است.
نظر شما