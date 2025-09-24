به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی گفت: با تصویب شورای راهبری تحول اداری استان با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع و نیز مدیریت تنش آبی استان، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های عملیاتی، امدادی، بهداشتی، درمانی و خدمات‌رسان در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: ساعات فعالیت ادارات از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین می‌شود.

کرمی در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها بیان کرد: نحوه فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های استان تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌های کشور خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند در ایام دور کاری تمهیداتی اتخاذ نمایند که هیچ گونه خللی در ارایه خدمات به مردم ایجاد نشود.