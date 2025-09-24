قلع و قمع ۱۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جفایی اظهارکرد: در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با حضور نماینده دادستان، عوامل انتظامی و کارشناسان اداره امور اراضی، ۱۳ مورد اجرای قلع و قمع و اعاده به وضع سابق در مساحت ۷۰۲ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادشهر انجام شد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۱ فقره به مساحت ۴۴۲ متر مربع در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و دو فقره دیگر به مساحت ۲۶۰ متر مربع در قالب اجرای احکام قطعی قضایی بوده است.

رئیس اداره امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی آزادشهر با تأکید بر لزوم حفظ اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های ملی، از برخورد قاطع با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی خبر داد.

وی از کشاورزان و مالکان خواست قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام کنند.