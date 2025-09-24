  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

اختصاصی؛

تظاهرات در نیویورک با پرچم ایران؛ «تهدید، ترور و تحریم را متوقف کنید»

تظاهرات در نیویورک با پرچم ایران؛ «تهدید، ترور و تحریم را متوقف کنید»

فعالان ضدجنگ و ایرانی‌های مقیم نیویورک با حضور در خیابان‌های این شهر ضمن محکومیت نسل‌کشی مردم غزه، خواستار توقف سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن شدند.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، روز سه‌شنبه هم‌زمان با سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، جمعی از فعالین ضد جنگ به همراه تعداد قابل توجهی از ایرانیان وطن دوست و برخی از سازمان‌های مردم نهاد تظاهرات اعتراضی علیه نسل کشی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه و سیاست‌های جنگ طلبانه آنها علیه ایران برگزار کردند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم‌هایی از کشورهای ایران فلسطین عکس نوشته‌هایی با شعارهای «نه به جنگ علیه ایران»، «کارزار همبستگی با ایران» «تهدید ترور و تحریم علیه ایران را متوقف کنید» به همراه داشتند.









کد خبر 6600907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها