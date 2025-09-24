تظاهرات در نیویورک با پرچم ایران؛ «تهدید، ترور و تحریم را متوقف کنید»

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل، روز سهشنبه همزمان با سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، جمعی از فعالین ضد جنگ به همراه تعداد قابل توجهی از ایرانیان وطن دوست و برخی از سازمانهای مردم نهاد تظاهرات اعتراضی علیه نسل کشی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه و سیاستهای جنگ طلبانه آنها علیه ایران برگزار کردند.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچمهایی از کشورهای ایران فلسطین عکس نوشتههایی با شعارهای «نه به جنگ علیه ایران»، «کارزار همبستگی با ایران» «تهدید ترور و تحریم علیه ایران را متوقف کنید» به همراه داشتند.
