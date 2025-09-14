خبرگزاری مهر، بین‌الملل: به ابتکار و دعوت «جبهه مبارزه با امپریالیسم» در برزیل، گردهمایی مهمی با حضور گسترده نمایندگان بیش از ۵۰ حزب سیاسی و سازمانهای مردم نهاد (NGO) از کشورهای برزیل، ونزوئلا، شیلی و کوبا، در آکادمی علوم سائوپائولو برگزار شد.

این نشست که با احترام به شهدای ایرانی جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران آغاز شد، با شعار «همبستگی بین المللی در برابر امپریالیسم و برای حاکمیت ملتها» برگزار شد، به بررسی و محکومیت سیاستهای تهاجمی و تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بولیواری ونزوئلا، یمن، کوبا و همچنین پشتیبانی از مبارزه مردم فلسطین و لبنان پرداخت.

شرکت کنندگان در این اجلاس با صدور بیانیه ای مشترک، بر اصولی چون حق تعیین سرنوشت ملتها، حاکمیت ملی و مبارزه با هژمونی قدرتهای بزرگ تاکید کردند. در این بیانیه آمده است: «تحریم های ظالمانه علیه ایران و ونزوئلا، جنایتی علیه بشریت است و ما همبستگی عمیق خود را با مردم و دولتهای این کشورها اعلام می کنیم. همچنین دفاع از مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگری صهیونیستی، وظیفه ای انقلابی و انسانی برای تمامی نیروهای آزادی بخش جهان است.»

نمایندگان حاضر، سیاست های ایالات متحده آمریکا و متحدانش را عامل اصلی بی ثباتی در منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین دانسته و خواستار پایان فوری محاصره ناعادلانه علیه کوبا و ونزوئلا شدند.

این گردهمایی به عنوان نمادی از همبستگی جنوب جهانی و تقویت اتحاد بین جنبشهای ضد امپریالیستی در دو قاره آمریکا و آسیا مورد تقدیر شرکت کنندگان قرار گرفت.