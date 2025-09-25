  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۶

برومندی: تولید محصولات کشاورزی باید منطبق با شرایط اقلیمی باشد

بندرعباس- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید محصول باید متناسب با شرایط اقلیمی مناطق کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان حاجی آباد از چند گلخانه نمونه این شهرستان بازدید کرد و در حاشیه مراسم اولین برداشت گردوی پکان در منطقه چاه انجیر حاجی آباد، با تقدیر از سرمایه گذار بخش خصوصی در احداث این مجتمع باغی اظهار کرد: توسعه باغات الگویی محصولاتی با کیفیت صادراتی و ارزش اقتصادی بالا، از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه پایدار کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید محصولاتی همچون گردوی گرمسیری پکان و ارقام صادراتی خرما از جمله مجول و پیارم به عنوان محصولات با پتانسیل بالا در هرمزگان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد باغداران، رونق اقتصادی منطقه و امنیت غذایی کشور ایفا کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: نکته حائز اهمیت، تناسب تولید محصول با شرایط اقلیمی مناطق کشور است که امکان توسعه این کشت‌ها را فراهم می‌آورد و این سازگاری اقلیمی، علاوه بر کاهش نیاز به منابع آبی، به افزایش کیفیت و عملکرد محصول نیز کمک می‌کند.

