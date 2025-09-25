یکتاپور: ۳۶ هزار هکتار از باغات هرمزگان زیر کشت مرکبات است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در آئین شکرگزاری اولین برداشت محصول گردوی گرمسیری پکان در منطقه چاه انجیر شهرستان حاجی آباد، استان هرمزگان را دارای پتانسیل و ظرفیت‌های ویژه ای در توسعه بخش باغبانی و تولید محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری معرفی کرد.

وی گفت: هرمزگان با تولید ۱۹۶ هزار تن خرما قطب مهم این محصول در کشور محسوب می‌شود.

یکتاپور همچنین با اشاره به ۳۶ هزار هکتار سطح زیرکشت مرکبات در هرمزگان، این استان را در تولید این محصولات از جمله لیموترش و نارنگی دارای جایگاه حائز اهمیت در کشور دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان حاجی آباد در تولید محصول استراتژیک گندم و خرمای پیارم این شهرستان را از قطب‌های مهم تولیدات زراعی و باغی استان برشمرد.

وی تاکید کرد: در عملیات احداث مجتمع باغی چاه انجیر حاجی آباد علاوه بر کشت گردوی پکان، ۴۰ هکتار به کشت خرمای پیارم و ۲۰ هکتار نیز به کشت خرمای مجول با هدف تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا و صادراتی اختصاص یافته است.

گفتنی است از مهرماه سال جاری اولین برداشت و بهره برداری از کشت گردوی گرمسیری منطقه چاه انجیر حاجی آباد با پیش بینی عملکرد پنج تن در هکتار آغاز و جشن شکرگزاری برداشت این محصول با هدف ترویج کشت نوین و محصولات اقتصادی برگزار شد.