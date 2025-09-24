دریافت 15 MB کد خبر 6601161 https://mehrnews.com/x397mB ۳ مهر ۱۴۰۴، ۱:۳۸ کد خبر 6601161 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳ مهر ۱۴۰۴، ۱:۳۸ روایت امین میرزازاده از کشتی فینال قهرمانی جهان قهرمان کشتی فرنگی جهان در زادگاهش گتوند خوزستان مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت. کپی شد مطالب مرتبط استقبال از قهرمانان کشتی فرنگی جهان در شیراز استقبال از مدالآوران کشتی فرنگی در اهواز سهرابی: فقط برای مردم و خانوادهام میجنگم؛ در آینده طلا می گیرم برچسبها کشتی فرنگی کشتی فدراسیون کشتی امین میرزازاده ورزش خوزستان خوزستان
