به گزارش خبرنگار مهر، دانیال سهرابی، کشتیگیر دارنده مدال برنز مسابقات جهانی کشتی فرنگی جهانی زاگرب کرواسی عصر امروز چهارشنبه پس از بازگشت به وطن و حضور در مراسم استقبال پرشور در فرودگاه اهواز، درباره انگیزههای خود از حضور در میادین ورزشی سخن گفت.
این کشتیگیر خوزستانی که در وزن خود صاحب مدال برنز جهان شد، با بیان احساسات خود اظهار کرد: من فقط به خاطر مردم عزیز و خانوادهام میجنگم و تمام تلاشم را در تشک انجام میدهم.
سهرابی با بیان امیدواری نسبت به پذیرش عملکردش توسط مردم افزود: امیدوارم مردم عملکرد مرا قبول کرده باشند و انشاءالله بتوانم در میادین بعدی با نشان زرین طلا دل آنان را شاد کنم.
وی، قدردانی صمیمانهای از حمایتهای بیشائبه مردم استان خوزستان و خانواده خود به عمل آورد و عزم راسخ خود را برای کسب نتایج بهتر در آینده اعلام کرد.
این کشتیگیر فرنگیکار در پایان تأکید کرد: با توکل بر خدا و با انگیزه قوی که از حمایتهای مردم دارم به تمرینات و آمادگی خود ادامه خواهم داد تا در میادین آینده پرچم کشور عزیزمان ایران را در بالاترین نقطه سکو به اهتزاز درآورم.
