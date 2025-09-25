  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

نامزدی ایران برای برگزاری اجلاس محیط زیستی ساکام

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: ایران برای اجلاس سال آینده شبکه منطقه‌ای ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جنوب و مرکز آسیا SACAM اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: از میان چهارده کشور عضو ساکام تعداد ۴ کشور ایران، سریلانکا، قزاقستان و کامبوج متقاضی برگزاری نشست‌های سالانه ساکام شدند.

این شبکه ۵۶ ذخیره گاه زیست کره دارد و کشورهای هند، ایران، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، نپال، مالدیو، سریلانکا و … در این شبکه عضو هستند.

به درخواست نمایندگان اعزامی در این اجلاس از بنو بوئِر؛ رئیس این شبکه، کاندیداتوری کشورمان به عنوان یکی از چهار کشور نامزد برای سال آتی پذیرفته شد.

گفتنی است؛ سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان امسال به عنوان یکی از نمایندگان کشورمان در این نشست حضور داشت.

