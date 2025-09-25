هاشمی: پزشکیان در سازمان ملل صلح طلبی و تسلیم زور نشدن ما را مطرح کرد

محمد هاشمی رفسنجانی عضو مؤسس حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حضور سران کشورهای عضو این سازمان درباره سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور بیان کرد: سران کشورها با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل مواضع کشور خودشان را نسبت به رویدادهای بینالمللی و شرایط -مهم- با برنامههای آتی مطرح میکنند. سخنرانی آقای پزشکیان هم مواضع جمهوری اسلامی ایران بود و او برنامههای کشورمان در آینده را مطرح کرد.
وی افزود: آقای پزشکیان یک ابتکاری که به خرج داده بود ارائه گزارشی از حوادث اتفاق افتاده در جنگ ۱۲ روزه بود و جنایاتی که رئیس رژیم صهیونیستی در کشور ما مرتکب شده بودند نظیر قتل کودکان و مردان و زنان؛ فرماندهان و دانشمندان بود و این جنایت رژیم صهیونیستی را نشان دادند. آن هم در شرایطی که آمریکا پیشنهاد مذاکرده داده بود و هیئتهای آمریکایی با ایرانی مشغول مذاکره بودند، رژیم صهیونیستی اقدام به ترور فرماندهان و دانشمندان و مردم کشورمان کرد.
عضو مؤسس حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی با جنایات خود که در منطقه و علیه مردم فلسطین و ساکنان غزه مرتکب شد و با کودک کشی و زن کشی، جنایات کم سابقهای را در تاریخ بشریت مرتکب شد. مجموعه سخنان آقای پزشکیان خلاصهای از این وقایع بود و برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی سازمان ملل بسیار جذاب بود.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: من تصور میکنم که آقای پزشکیان توانست با نمایش تصویر شهدای جنگ ۱۲ روزه در مجمع عمومی سازمان ملل به سران کشورها توانست حقیقت را به آنها نشان دهد، همینطور مواضع جمهوری اسلامی را بیان کرد که جمهوری اسلامی جنگ طلب نیست اما تسلیم زورگویی نمیشود و از منافع خودش دفاع میکند.
عضو مؤسس حزب کارگزاران سازندگی یادآور شد: رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل مواضع کشورمان را مطرح کرد و در چنین موقعیتی این مواضع جذاب و تعیین کننده است تا شناخت بهتری از مسئولین جمهوری اسلامی، اهداف و برنامههای آنها دریافت کنند.
