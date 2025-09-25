به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی در نشست خبری پیش از بازی با سپاهان اصفهان در سخنانی، اظهار داشت: ما فردا با یکی از پرمهرهترین و قویترین تیمهای ایران بازی داریم، ما در دو هفته گذشته نتوانستیم امتیاز کامل از بازیهایمان را به دست آوریم، در این راستا فردا تمام هم و غممان این است که بتوانیم قوی، قدرتمند و خوب بازی کنیم و با حضور هواداران سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
برای بازی فردا مصدوم نداریم
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برای بازی فردا همه بازیکنان در اختیار هستند، مصدوم و محروم ندارید؟ گفت: ما خدا را شکر مصدوم نداریم، فقط آقای «آقاجان پور» به علت چهار کارته بودن نمیتواند بازی کند، بقیه بازیکنان در اختیار هستند.
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد همچنین در پاسخ به این سوال که باتوجهبه بازی فصل گذشته خیبر و سپاهان و گل اول سپاهان آفساید و گل دوم خطا بود، همچنین در بازی برگشت هم یک گل سپاهان به «وی ای آر» نرفت، هواداران نگران بازی فردا هستند، نظر شما دراینرابطه چیست؟ گفت: ما هم این دغدغه را در مجموعه باشگاه داشتیم تا دیروز که آقای حیدری بهعنوان داور مسابقه انتخاب شدند، مقداری آرامش به تیممان برگشت.
رحمتی ادامه داد: در بحث داوری دوست ندارم ورود کنم، اما اتفاقات بازی فوتبال که مربوط به داوری میشود، همه آن منتهی به این نمیشود که یک اتفاق تأثیرگذار در بازی رقم بخورد، نه اصلاً اینطور نیست، تمام اشتباهات داوری منجر به این نیست که یک پنالتی اشتباه گرفته باشد، یا گل آفسایدی زده شود و یا اخراجی صورت بگیرد.
وی، تأکید کرد: بااینحال خیلی دوست دارم که فردا بهترین بازیکن زمین آقای حیدری باشد.
روی نقاط قوت و ضعف سپاهان کار کردهایم
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که بازیهای سخت خیبر شروع شده، آیا بازیکنان جوان خیبر برای بازیهای بزرگ آماده هستند؟ گفت: هر روز کارمان این است که در کنار بازیکنان تیم باشیم و شرایط و مسائل را برای بازیکنان تشریح کنیم، تلاش کردهایم در بازیهای اول که تیمها هم لول خودمان بودند امتیاز کامل را به دست آوریم که خدا را شکر باهمت بچهها و حمایت تماشاگران این اتفاق رقم خورد.
رحمتی، ادامه داد: خیال من به شخصه برای بازیهای آینده راحت است چرا که بازیکنان تمام طول هفته را حرفهای زندگی میکنند، تمام تمرکزشان معطوف این بازیها است و من خودم هیچ دلنگرانی بابت بازیهای بزرگ از قدیم نداشتهام، چون خودم فوتبالبازی کردهام و خودم را برای بازیهای بزرگ خیلی حرفهای آماده میکردم، بازیکنان ما هم تمرکز دارند، یک هفته تمرین خوب کردهایم، روی نقاط قوت و ضعف سپاهان کار کردهایم، آماده بازی فردا هستیم و ان شاالله به لطف خدا بتوانیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
مطمئناً سپاهان تیم خیلی خوبی است و ما روز سختی را خواهیم داشت
وی همچنین خطاب به هواداران، گفت: از تمام هواداران عزیز میخواهم همانطور که در بازیهای قبل کنارمان بودند و انرژی مثبت دادند و از تیمشان حمایت کردند، در طول ۹۰ دقیقه حمایت کنند، فوتبال همیشه نشان داده که تیمی که بازیکن زیاد و بزرگ دارد و خیلی قوی هست، همیشه برنده نیست، ما تمام تلاشمان را میکنیم برای نام خیبر، سربلندی هواداران و موفقیت مجموعه.
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در پاسخ به این سوال سبک بازی خیبر مقداری انتظارات را از خیبر بالا برده، فردا هم با تیمی بازی دارد که نتایج خوبی کسب نکرده است، گفت: سپاهان تیمی است که سالیان سال است بهترین مهرههای ایران را جذب کرده، کادر فنی خیلی خوبی داشته، آقای نویدکیا چندین سال است آنجا کار کردهاند و کارنامه مشخصی دارند، نمیشود در مورد این تیم با چهار یا پنج بازی نظر داد، مطمئناً سپاهان تیم خیلی خوبی است و ما روز سختی را خواهیم داشت.
