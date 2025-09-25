غریب آبادی:ادعای مقامات آمریکایی در پایبندی به دیپلماسی غیر واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: در نشست امروز با نمایندگان ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، گزارشی از آخرین تحولات مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ و همچنین نتایج رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک هیأت جمهوری اسلامی ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ارائه کردم.

وی افزود: با اشاره به تلاش‌های ایران در جهت بازگذاشتن مسیر دیپلماتیک، بویژه در طول هفته‌های گذشته، ادعاهای مقامات آمریکایی و اروپایی در پایبندی به دیپلماسی را غیرواقعی و غیرصادقانه خواندم.

در ادامه غریب آبادی اشاره داشت: در این نشست، بر تعهد راسخ جمهوری اسلامی ایران به راه‌حل دیپلماتیک تأکید نموده و خاطرنشان ساختم که پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی روسیه و چین برای تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌های خودساخته اروپایی-آمریکایی به‌شمار می‌رود.

همچنین، تأکید کردم که تک تک اعضای شورا در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارند: یا باید تعهد مجدد خود به دیپلماسی را نشان داده و وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا کنند و یا مسئولیت کامل اخلال در مسیر دیپلماسی و پیامدهای آن را برعهده بگیرند.

در این راستا، تصریح کردم که ایران به هرگونه اقدام خصمانه، مانند بازگشت قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت، واکنش مقتضی نشان خواهد داد و به عنوان اولین اقدام، تفاهم قاهره میان ایران و آژانس پایان خواهد یافت.