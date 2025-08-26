  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی

ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی

خبرنگار وبگاه آکسیوس دیدگاه ادعایی خود در خصوص نشست ایران و تروئیکای اروپایی در ژنو را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک راوید خبرنگار وبگاه آکسیوس در خصوص نشست امروز ژنو میان ایران و تروئیکای اروپایی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: یک منبع آگاه از نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) با ایران به من گفت که ایرانی‌ها «جزئیات ملموس و قابل اجرایی ارائه نکرده‌اند»!

خبرنگار وبگاه آکسیوس در پیام دیگری در ایکس مدعی شد: منبع دوم به من گفت که ایرانی‌ها برای تمدید اسنپ بک، اطلاعات بسیار کمی در اختیار نمایندگان ۳ کشور اروپایی قرار داده‌اند. در حالی که ۵ روز به پایان مهلت قانونی باقی مانده است، مدیر سیاسی ۳ کشور اروپایی و اتحادیه اروپا اکنون مقامات سیاسی خود را برای تصمیم‌گیری در مورد اسنپ بک مطلع خواهند کرد!

ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی

این در حالیست که کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سخنانی پس از پایان این نشست اعلام کرد: «دکتر تخت‌روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی ۳ کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند. ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است. زمان آن است که ۳ کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.»

کد خبر 6571606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها