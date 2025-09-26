به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در گفتگویی مفصل با عوامل برنامه مستند «پی‌بی‌اس» آمریکا که به ایران سفر کرده بودند، در هشداری اظهار کرد: اگر مکانیسم ماشه اجرا شود، همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پایان خواهیم داد.

ششم شهریورماه سال جاری ۳ کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) با ادعای عدم اجرای تعهدات ایران در برجام و عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نامه‌ای به شورای امنیت ارسال و فرآیند فعال سازی مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند، را کلید زدند که در صورت اجرا، تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار در تاریخ ششم مهر علیه ایران مجدداً وضع می‌شود.

ایران هرگز تسلیم نخواهد شد

لاریجانی در مصاحبه خود تاکید کرد: ما تمام گزینه‌ها و مکانیسم‌های ممکن را برای حل این بحران به صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین به رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در خصوص هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.

مصاحبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور ماه) شبکه پی بی اس با علی لاریجانی که بخش‌هایی از آن منتشر شده است، بخشی از سفر اخیر گروه «فرانت‌لاین» به ایران بود.

شبکه پی‌بی‌اس گزارش کرد که تیم فرانت‌لاین در سفر به تهران برای تولید مستند، اجازه دریافت کردند تا از سایت‌هایی بازدید کنند که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند که البته اجازه نداشتند تا از سایت‌های هسته‌ای بازدید کنند که ایالات متحده مورد تجاوز قرار داده بود.

با این حال آن‌ها توانستند از مکان‌هایی فیلم‌برداری کنند که دانشمندان ایرانی در آن ترور شده بودند، با شاهدان و خانواده‌های قربانیان صحبت کنند و از زیرساخت‌های غیرهسته‌ای انرژی که بمباران شده بودند دیدن کنند.

بر اساس این گزارش، لاریجانی در این مصاحبه گفت اطلاعات مشخصی برای ارائه درباره میزان خسارت واردشده به سایت‌های هسته‌ای ایران در نتیجه حملات اخیر آمریکا یا اینکه این حملات تا چه اندازه برنامه هسته‌ای را عقب انداخته‌اند، ندارد.

برنامه هسته‌ای ایران نابودنشدنی است

لاریجانی با این حال افزود: به نظر من، برنامه هسته‌ای ایران هرگز نابودشدنی نیست. چون وقتی شما به دانشی دست پیدا کرده باشید، کسی نمی‌تواند آن کشف را از شما بگیرد. مثل این است که شما مخترع ماشینی باشید و آن ماشین از شما دزدیده شود؛ شما همچنان توان ساخت دوباره‌اش را دارید.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست اخیراً ادعاهایی را درباره فعالیت در یک سایت زیرزمینی در جنوب نطنز معروف به «کوه کلنگ» مطرح کرده بود.

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا این فعالیت‌ها ناشی از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل است و آیا چیزی درباره این سایت می‌تواند بگوید، گفت: نه، هیچ چیز. ما هیچ‌یک از آن مکان‌ها را رها نکرده‌ایم. اما در آینده ممکن است همان‌طور که اکنون فعال هستند ادامه دهند یا تعطیل شوند.

آمریکا و اسرائیل مذاکرات را به یک نمایش مضحک تبدیل کردند

لاریجانی در ادامه به «فرانت‌لاین» گفت: در حالی که ایران هیچ قصدی برای پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای چه اکنون و چه در آینده ندارد، اما حملات آمریکا و اسرائیل در تابستان گذشته، مذاکرات را به یک «نمایش مضحک» بدل کرده است.

ایران شایسته همان حقوق بشری است که مردم آمریکا برای خود ادعا می‌کنند

وقتی از او پرسیده شد که می‌خواهد مردم آمریکا چه چیزی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بفهمند، گفت: اینکه بفهمند ما شایسته همان حقوق بشری هستیم که آن‌ها برای خود ادعا می‌کنند. اینکه آن‌ها باید عادلانه و بر اساس اصول اخلاقی رفتار کنند. رفتارشان جهان را به سمت هرج‌ومرج سوق می‌دهد. و این به ضرر خودشان نیز تمام می‌شود.

او افزود: مردم آمریکا نمی‌خواستند کسانی را انتخاب کنند که سربازانشان را به گور می‌فرستند. آن‌ها باید درست رفتار کنند و برای دیگران همان چیزی را بخواهند که برای خودشان می‌خواهند.