به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت خارجه چین، گو جیانون، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشستی خبری با اشاره به حمایت همیشگی پکن از راه‌حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، تاکید کرد که فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» کمکی به کاهش اختلافات نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین همواره به حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک متعهد بوده است.

وی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مطرح و تاکید کرد که پکن با هرگونه «تهدید به استفاده از زور، تحریم و اعمال فشار مخالف است.»

جیاکون با اشاره به اقدامات سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به «تروئیکای اروپایی» در فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران، اضافه کرد: فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک در شورای امنیت سازمان ملل اقدامی سازنده نیست و به بازسازی اعتماد میان طرف‌ها و کاهش اختلافات کمک نمی‌کند. در حال حاضر، اولویت اصلی تقویت تلاش‌های دیپلماتیک و پرهیز از تشدید تنش است.

وی تصریح کرد: چین همچنان به ترویج گفتگوها برای صلح و ایفای نقشی سازنده برای دستیابی به راه‌حلی که نگرانی‌های مشروع تمام طرفین را برطرف می‌سازد، ادامه خواهد داد.