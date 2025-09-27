دریافت 2 MB کد خبر 6603029 https://mehrnews.com/x3987J ۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸ کد خبر 6603029 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸ جزئیات جراحت پزشکیان در حمله اسرائیل رئیسجمهور گفت: جراحت من فقط مقداری تجمع خون در محدوده زانو بود که پساز خارجکردن آن بهبود یافتم. کپی شد مطالب مرتبط امید به تحول در ایلام پس از سفر ریاستجمهوری؛مصوباتی که گره گشا هستند پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد برچسبها مسعود پزشکیان حمله تروریستی اسرائیل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رئیسجمهور
