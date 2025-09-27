دریافت 2 MB
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

جزئیات جراحت پزشکیان در حمله اسرائیل

رئیس‌جمهور گفت: جراحت من فقط مقداری تجمع خون در محدوده زانو بود که پس‌از خارج‌کردن آن بهبود یافتم.

