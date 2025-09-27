خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام در سال‌های اخیر با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی مواجه بوده، پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها سال‌هاست به دلیل کمبود اعتبار یا نبود برنامه‌ریزی منسجم متوقف مانده‌اند و این وضعیت نه تنها روند توسعه استان را کند کرده، بلکه موجب گلایه عمومی و کاهش اعتماد به برنامه‌های اجرایی شده است.

در چنین شرایطی که مطالبات مردم برای تکمیل زیرساخت‌های حیاتی و رفع محرومیت‌های تاریخی به اوج رسیده بود، سفر ریاست جمهوری به استان ایلام طی خردادماه امسال و تصویب مجموعه‌ای از مصوبات عمرانی و اقتصادی به ارزش بیش از چهل هزار میلیارد تومان بارقه‌ای از امید را در دل مردم و مسئولان ایجاد کرد، زیرا این رقم در نوع خود یکی از بزرگ‌ترین بسته‌های حمایتی دولت برای توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود.

اهمیت این مصوبات نه تنها در حجم اعتبارات بلکه در تنوع حوزه‌های تحت پوشش آن‌هاست که شامل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای کامل این پروژه‌ها بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی استان ایلام برطرف گردد؛ از سوی دیگر این مصوبات می‌توانند زمینه‌ساز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی باشند که سال‌هاست در انتظار تخصیص اعتبار باقی مانده‌اند و با تحقق آن‌ها نه تنها چهره عمرانی استان دگرگون خواهد شد، بلکه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز به شکل ملموسی افزایش خواهد یافت.

باید گفت بخش قابل توجهی از این مصوبات به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است، پروژه‌هایی که با فعال‌سازی مجدد آن‌ها امید تازه‌ای در میان مردم و مسئولان شکل گرفته و این امید نه فقط به تکمیل زیرساخت‌ها بلکه به تحول در کیفیت زندگی و افزایش شاخص‌های توسعه‌ای استان گره خورده است؛ از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی که در قالب این بسته حمایتی جان تازه‌ای گرفته‌اند می‌توان به توسعه راه‌های مواصلاتی به ویژه محورهای ارتباطی با استان‌های همجوار، تکمیل طرح‌های آبرسانی به مناطق محروم، احداث و تجهیز مراکز درمانی و آموزشی و همچنین بهسازی زیرساخت‌های شهری و روستایی اشاره کرد.

در واقع سفر ریاست جمهوری به ایلام را می‌توان نقطه عطفی در نگاه ملی به ظرفیت‌ها و نیازهای این استان دانست؛ چرا که برای نخستین بار مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی با پشتوانه مالی مشخص و نظارت اجرایی دقیق در دستور کار قرار گرفت و این رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با عبور از نگاه بخشی و تمرکز بر عدالت منطقه‌ای مسیر توسعه متوازن را در استان‌های کمتر برخوردار دنبال کند.

از این رو با گذشت چند ماه از این سفر ملی اکنون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به سمت نحوه اجرای این مصوبات و میزان تحقق وعده‌های داده‌شده معطوف شده است و به همین علت بررسی آخرین وضعیت پروژه‌ها به یکی از مطالبات جدی مردم و نخبگان استان تبدیل شده و انتظار می‌رود مسئولان اجرایی با شفافیت و پاسخ‌گویی مستمر روند پیشرفت طرح‌ها را اطلاع‌رسانی کنند تا اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای دولت تقویت شود.

پروژه‌های مهم حوزه آبرسانی و بهداشت و درمان

در حوزه وزارت نیرو نیز ۷ مصوبه با اعتبار ۵۴۵ میلیارد تومان ابلاغ شده که شامل رفع تنش آبی و ارتقا ظرفیت تأمین آب شهر ایلام، آبرسانی به ۹ شهر ایلام، ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام، تکمیل آبرسانی به شهر ملکشاهی و روستاهای مسیر، اجرای سد مخزنی سیکان، ساختمان سد میمه، شبکه آبیاری و زهکشی، تکمیل سامانه گرمسیری و اصلاح و توسعه شبکه برق روستایی است.

در حوزه بهداشت و درمان نیز ۶ مصوبه با اعتبار ۸۶۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است که مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی بدره، تکمیل دانشکده پرستاری و مامایی، احداث مرکز رادیوتراپی از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و تعمیر و تجهیز مرکز انتقال خون استان است.

در حوزه آموزش و پرورش نیز ۶ مصوبه با اعتبار ۷۸۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است که مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل تکمیل فضاهای آموزشی و ورزشی نیمه‌تمام، تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد، مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام، استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی، سرمایشی و تجهیزات آموزشی و تکمیل و تجهیز ساختمان دانشگاه فرهنگیان است.

در حوزه علوم و فناوری نیز ۶ مصوبه با اعتبار ۷۸۰ میلیارد تومان ابلاغ شده که مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل خوابگاه ۶۰ واحدی متاهلین، تکمیل فاز یک پارک علم و فناوری، تکمیل دانشکده علوم پایه، توسعه و تجهیز دانشگاه ملی مهارت و تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت زنان جهاد دانشگاهی است.

در حوزه جهاد کشاورزی نیز ۵ مصوبه با اعتبار ۴۸۶ میلیارد تومان ابلاغ شده است که مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل تکمیل شبکه‌های آبیاری زهکشی اراضی کشاورزی استان، تکمیل زیرساخت‌های گلخانه‌ای استان در سطح ۳۰۰ هکتار، ساماندهی عشایر استان، صیانت از جنگل‌های زاگرس، توسعه درختکاری و تأمین آب باغات اراضی شیبدار است.

توجه جدی به حوزه راه‌های استان ایلام

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه راه، ۱۰ مصوبه با اعتبار شش هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است.

جعفر رفیعی عنوان کرد: مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل بهسازی راه اصلی مهران، صالح‌آباد، ایلام، بهسازی راه اصلی صالح‌آباد، مهران، دهلران، اندیمشک، بهسازی راه اصلی ایلام، دره‌شهر، آبدانان، دهلران، بهسازی محور ایلام، ملکشاهی، مهران، بهسازی راه اصلی دره‌شهر، آبدانان (تونل کبیرکوه)، بهسازی راه‌های لومار، قاضی‌خان، بدره، بهسازی راه انجیره، بدره به میمه و چم‌سرخ، حاضرمیل، دهلران، بهسازی راه اصلی مهران، مرز عراق و کنارگذر شهر مهران، رفع نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف استان، طرح‌های روستایی‌، نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های غیرشریانی استان، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و تکمیل محور ایوان، قلاجه و اسلام‌آباد است.

وی بیان کرد: این مصوبات نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های استان، مرز مهران و خدمات رسانی بیشتر به مردم مناطق مختلف استان دارند.

ضرورت اجرای دقیق مصوبات و احیای پروژه‌های نیمه‌تمام

استاندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام طی سال‌های گذشته با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های مختلف عمرانی مواجه بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به زیرساخت‌های درمانی آموزشی حمل‌ونقل و خدمات شهری اشاره کرد.

احمد کرمی افزود: بخش زیادی از این پروژه‌ها به دلیل کمبود اعتبار یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی متوقف مانده‌اند که همین امر در نهایت موجب شده بخش قابل توجهی از جمعیت استان به خدمات پایه‌ای دسترسی محدود داشته باشند.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه اولویت‌بندی و تکمیل این طرح‌ها به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شده، گفت: در جریان سفر ریاست‌جمهوری به استان ایلام ۵۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در قالب ۱۳ مصوبه با اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده و با احتساب تفاهم‌نامه‌های اقتصادی مجموع دستاورد مالی این سفر به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده‌ای از آن توسط سازمان‌های ملی و وزارتخانه‌ها تأمین اعتبار خواهد شد و بخش دیگر از محل صندوق توسعه ملی و منابع استانی تأمین می‌شود.

کرمی تأکید کرد: برای پیگیری دقیق اجرای این طرح‌ها کارگروهی با حضور معاونان و کارشناسان مجرب تشکیل شده تا روند پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت هفتگی بررسی شود و دستگاه‌هایی که بیشترین حجم کار را بر عهده دارند در دفتر استانداری به‌صورت ویژه پایش خواهند شد.

وی افزود: گزارش اجرای مصوبات باید شفاف مستند و قابل ارائه به مردم و رسانه‌ها باشد، از این رو زمان‌بندی مشخصی با نظارت مسمتر برای هر پروژه در نظر گرفته شده است که برخی در مدت دو سال و برخی در سه سال تکمیل خواهند شد.

وی در پایان گفت: امروز باید با تمام توان و بدون وقفه حرکت کنیم تا اهداف توسعه‌ای استان محقق شود و مردم بتوانند ثمره واقعی این مصوبات را در زندگی روزمره خود احساس کنند که این مهم تنها با اجرای دقیق برنامه‌ها و پاسخ‌گویی مستمر به افکار عمومی امکان‌پذیر خواهد بود.

با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در استان ایلام و محرومیت‌های زیرساختی در حوزه‌های درمان آموزش حمل‌ونقل و اشتغال مصوبات سفر ریاست‌جمهوری می‌توانند نقطه عطفی در مسیر توسعه استان باشند، به شرط آنکه اجرای آن‌ها با نظارت دقیق اولویت‌بندی منطقی و مشارکت واقعی مردم همراه باشد.