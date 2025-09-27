به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جنیفر لارنس در مراسم نمایش فیلم جدیدش در هفتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم سن سباستین در کاخ کورسال حضور پیدا کرد. وی دیروز (جمعه) در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم به دفاع از مردم فلسطین برخاست و گفت آنچه در غزه اتفاق میافتد کمتر از یک نسلکشی نیست.
این بازیگر برنده اسکار که برای نمایش فیلم جدیدش «عشق من بمیر» و دریافت جایزه معتبر دونوستیا در این جشنواره حضور دارد، با وجود اینکه مجریان جشنواره تلاش کردند جلوی سوالهایی از این دست را بگیرند اما وی با شفافیت تمام نظر خود را درباره فلسطین بیان و درباره جنگ غزه اظهار نظر کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فلسطین گفت: من وحشتزدهام و این شرمآور است. آنچه اتفاق میافتد چیزی کمتر از یک نسلکشی نیست و غیرقابل قبول است. من برای فرزندانم، برای همه فرزندانمان وحشتزدهام.
این بازیگر درباره سیاست آمریکا هم گفت بسیار ناراحت است که بیاحترامی و گفتمان فعلی قرار است به وضعیت موجود برای کودکانی بدل شود که امروز در آمریکا بزرگ میشوند. لارنس افزود: بچههایی که الان ۱۸ ساله هستند و رأی میدهند، برایشان کاملاً عادی میشود که از سیاست نباید انتظار هیچ صداقتی داشته باشند. سیاستمداران دروغ میگویند، هیچ همدلی وجود ندارد و همه باید به خاطر داشته باشند که وقتی آنچه را در یک طرف جهان اتفاق میافتد نادیده میگیرید، طولی نمیکشد که طرف دیگر جهان هم دچار همان وضعیت شود.
لارنس همچنین به خبرنگاران گفت معتقد است بار حل مشکلات سیاسی جهان نباید بر دوش هنرمندان باشد. وی گفت: کاش میتوانستم چیزی بگویم، میتوانستم برای حل این وضعیت بسیار پیچیده و ننگین کاری انجام دهم. این قلبم را میشکند. اما واقعیت این است که ترس ما از زیاد صحبت کردن یا پاسخ دادن به بسیاری از این پرسشها این است که از سخنان ما فقط برای افزودن آتش بیشتر توسط مقامات منتخب ما سوءاستفاده شود.
وی در ادامه گفت: به نظرم مردم باید بر اینکه چه کسی مسئول است و چه کاری میتواند انجام دهد و چه زمانی باید حاضر شوند و رأی دهند، تمرکز کنند و نگذارند بازیگران و هنرمندانی که سعی در ابراز آزادی هنر و آزادی بیان دارند، به خاطر افرادی که واقعاً مسئول هستند، مورد انتقاد قرار گیرند.
لارنس همچنین تاکید کرد در شرایطی که آزادی بیان در آمریکا با تهاجم روبهروشده، این امر جشنوارههای فیلم را به فضایی مقدستر تبدیل میکند. او گفت: در جشنوارهها ما داستانهای دیگر را میبینیم و از یکدیگر یاد میگیریم و مهمتر از همه متوجه شویم که همه ما با هم مرتبط هستیم و همه مان شایسته همدلی و آزادی هستیم.
«عشق من بمیر» که جمعه شب در سن سباستین به نمایش درآمد، درباره گریس (لارنس) است که تازه بچهدار شده و سلامت روانش بر دیگر روابطش سایه انداخته است. این فیلم در جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد و ۶ دقیقه تشویق ایستاده گرفت و بازی بیباکانه لارنس با تحسین مواجه شد.
در نقد ورایتی از فیلم «عشق من بمیر»، منتقد ارشد فیلم، اوون گلیبرمن، بازی لارنس را «بسیار انفجاری اما در عین حال، از نظر احساسی مهار شده» خواند و افزود: قدرت حضور او و کیفیت جهنمی خشم او قابل حس است.
