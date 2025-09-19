به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارتین اسکورسیزی، کارگردان برنده اسکار، تکلیف کار بعدی‌اش را روشن کرد؛ اقتباسی از رمان داستان ارواح «چه اتفاقی در شب می‌افتد» با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس.

شرکت اپل اوریجینال فیلمز تأمین مالی و تهیه‌کنندگی فیلم را با استودیوکانال انجام می‌دهد. استودیوکانال در سال ۲۰۲۳ حق ساخت سینمایی از این رمان تحسین‌شده به قلم پیتر کامرون را به دست آورد. پاتریک ماربر که نامزدی اسکار را برای «یادداشت‌هایی بر یک رسوایی» در کارنامه دارد، فیلمنامه اقتباسی این فیلم را خواهد نوشت. حضور دی‌کاپریو و لارنس ۲ برنده جایزه اسکار، اعتبار این پروژه را افزایش می‌دهد.

داستان کامرون درباره یک زوج آمریکایی است که برای به فرزندی پذیرفتن یک نوزاد به یک شهر عجیب و برفی اروپایی سفر می‌کنند. این سفر دشوار است زیرا زن با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند و شوهرش نگران است که بیماری او مانع از سپردن فرزندشان توسط پرورشگاه شود. این زوج در هتل بزرگ شهر که به طرز عجیبی متروکه است، اقامت می‌کنند و با شخصیت‌های مرموزی که همیشه در لابی هستند، روبه‌رو می‌شوند. هر چه این زوج برای به دست آوردن فرزندشان بیشتر تلاش می‌کنند، به نظر می‌رسد که کمتر درباره ازدواج، خودشان و زندگی خود می‌دانند.

اسکورسیزی و دی‌کاپریو در طول ۲ دهه در ۶ فیلم بلند با هم همکاری کرده‌اند؛ اما این فیلم نخستین تجربه همکاری اسکورسیزی با جنیفر لارنس را رقم خواهد زد. با این حال، این فیلمساز مشهور، تهیه‌کننده فیلم آینده لارنس با عنوان «عشق من بمیر» است. این فیلم به کارگردانی لین رمزی، در جشنواره کن به نمایش درآمد و پاییز امسال در سینماها اکران خواهد شد و لارنس را از همین حالا در صف اسکار قرار داد. دی‌کاپریو هم با فیلم «یک نبرد پس از دیگری» ساخته پل توماس اندرسون نقدهای مثبتی دریافت کرده است. این ۲ بازیگر پیش از این در فیلم کمدی-درام آخرالزمانی «به بالا نگاه نکن» ساخته آدام مک‌کی در سال ۲۰۲۱ با هم جلوی دوربین رفته بودند.

اپل از سابقه همکاری با همه این چهره‌ها برخوردار است. این استودیو سازنده «قاتلان ماه کامل» اسکورسیزی و دی‌کاپریو بود و درام «کاوزوی» لارنس در سال ۲۰۲۲ را توزیع کرد.