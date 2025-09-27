قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در میادین میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه می‌شود ۱۱۲ هزار تومان است، گفت: بی‌ثباتی قیمت مرغ در سطح شهر به هیچ عنوان ربطی به سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ندارد.

وی افزود: در صورت بروز هر گونه تخلف در قیمت مرغ در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار؛ در هر یک غرف عرضه کننده این محصول شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفتر مدیر میدان و یا رئیس بازار این مورد تخلف را گزارش دهند. این در حالی است که تا کنون گزارش هیچ گونه تخلفی در این زمینه از سوی شهروندان مطرح نشده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه سیستم نظارتی سازمان بر نحوی عملکرد غرف بسیار بالاست، ادامه داد: قوانین سخت گیرانه سازمان میادین برای مقابله با گرانفروشی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار باعث رضایت شهروندان در هنگام خرید از این مجموعه بزرگ و قابل دسترس در تمامی مناطق و محله‌های شهر تهران شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل کمبود مرغ در کشور روبه‌رو هستیم بیان کرد: قیمت تمام شده‌ای که تولید کنندگان دارند، بیشتر قیمت مصوبی است که توسط وزارت کشور تعیین شده است.