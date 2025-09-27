  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

تصادف پژو و مینی‌بوس در محور تیران و کرون ۴ مصدوم و یک فوتی داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: تصادف پژو و مینی‌بوس در محور تیران و کرون ۴ مصدوم و یک فوتی داشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه پژو و یک دستگاه مینی‌بوس کارکنان یک شرکت با یکدیگر برخورد کرده‌اند، ابراز کرد: این حادثه در محور تیران و کرون ورودی روستای میرآباد اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بلافاصله نزدیک ترین واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد، اضافه کرد: این حادثه ۴ مصدوم زن ۳۶ تا ۵۲ ساله داشت که پس از انجام اقدامات فوری توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه مرد ۳۹ ساله که راننده پژو بود، بر اثر شدن جراحات در دم جان باخت.

