امام جمعه اصفهان: دفاع مقدس امنیت و سربلندی برای ایران به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد صبح شنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان ارتش و مسئولان عقیدتی سیاسی منطقه اصفهان، با تبریک هفته دفاع مقدس، این دوران را عامل سربلندی کشور، مردم و اسلام خواند.

وی به تشریح دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ اخیر ۱۲ روزه پرداخت و عنوان کرد: در طول تاریخ، هنگام جنگ‌ها بخشی از ایران واگذار می‌شد، حتی در دوران پهلوی، ایران بین انگلیس و روس تقسیم شد و در قحطی جنگ جهانی حدود ۹ میلیون نفر جان باختند، اما در جنگ تحمیلی، جوانان ما ایستادگی کردند و مقاومتی بی‌سابقه از خود نشان دادند.

امام جمعه اصفهان اضافه کرد: این در حالی است که پادشاهان گذشته به خصوص پهلوی کمترین مقاومت را در برابر دشمن داشتند و پهلوی به طور مطلق نوکر بیگانگان بود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، آمادگی کامل نظامی را امری مهم و ضروری دانست و گفت: ضربه‌ای در جنگ به دشمن وارد آمد که دیگر جرأت جنگ زمینی با ایران را ندارد و امروز نیز با وجود موشک‌های نقطه‌زن، این جرأت از دشمن سلب شده است و روحیه معنوی مردم نیز دشمن را از مواجهه با ایران ناتوان کرده است.

وی افزود: دفاع مقدس و شهدای آن دیواری برای کشور ایجاد کردند که دیگر جرأت تجاوز به کسی نمی‌دهد، تنها کاری که دشمن می‌خواهد انجام دهد این است که مردم بر علیه حکومت قیام کنند، در حالی که مردم ما می‌دانند که دشمنی با این پلیدی و پستی هیچ کاری به نفع آنها نمی‌کند.

امام جمعه اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا پس از تهدیدات رهبر معظم انقلاب، دشمن در جنگ اخیر کاملاً نابود نشد، خاطر نشان کرد: منظور رهبر معظم انقلاب نابودی مساکن مردم عادی نبوده و ما چنین حقی نداریم و ما مانند دشمن نیستیم و زمانی که دشمن به تسلیم رسید، جنگ را ادامه نمی‌دهیم، زیرا هدف ما تنها دفاع است.

آیت الله طباطبایی نژاد عنوان کرد: امیرمومنان (ع) به مالک اشتر می‌فرماید: اگر دشمن تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدای در آن نهفته است که صلح سبب بر آسودن سپاهیان شود و تو را از غم و رنج برهاند و کشورت را امنیت بخشد، اما، پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش زیرا دشمن، چه بسا نزدیکی کند تا تو را به غفلت فرو گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت ایجادشده در دوران جنگ را لطف خداوند خواند و هرگونه نسبت دادن آن به مسائلی مانند قانون حجاب را رد کرد.

امام جمعه اصفهان همچنین با تاکید بر ضرورت مقاومت در برابر درخواست بیعت دشمنان تصریح کرد: تسلیم نشدن در برابر کفر، وظیفه همه مسلمانان است، همان‌گونه که سیدالشهدا (ع) بیعت با دشمن را نپذیرفت.