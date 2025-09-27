بانک مسکن بازوی اجرایی دولت در تولید مسکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مراسم تکریم، تودیع و معارفه مدیر جدید شعب بانک مسکن استان البرز با حضور احمد بیدی عضو هیئت مدیره بانک مسکن، مصطفی تقوی معاون مدیرعامل در امور بازاریابی و شعب و تنی چند از مسئولین استانی در محل مدیریت شعب استان برگزار شد.

احمد بیدی، عضو هیئت مدیره بانک مسکن، با تقدیر از خدمات مهدی احمدی و استقبال از حضور محمد غفوریان، تأکید کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن، مسئولیت سنگینی در تحقق سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای بر عهده دارد.

وی افزود: مدیریت شعب استان البرز ظرفیت بالایی در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پاسخگویی به نیازهای مردم دارد و انتظار می‌رود با مدیریت جدید، این روند شتاب بیشتری گیرد.

در ادامه مصطفی تقوی، عضو هیئت عامل و معاون مدیر عامل در امور شعب و بازاریابی نیز در سخنانی بر اهمیت ارتقای سطح کیفی خدمات، تقویت ارتباط با مشتریان و توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان تأکید کرد و خواستار ادامه رویکرد نوآورانه و هم افزا در مدیریت جدید شد.

همچنین افضلی معاون استانداری البرز با تأکید بر نقش بانک مسکن در توسعه زیرساخت‌های شهری و رونق بخشی به بازار مسکن استان، همکاری نزدیک این بانک با دستگاه‌های اجرایی را موجب تقویت اقتصاد خانوار و ایجاد فرصتهای شغلی دانست.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایا از زحمات مهدی احمدی مدیر شعب سابق البرز قدردانی شد.