به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ شرکت بینالمللی و صهیونیستی در شهرکهای غیرقانونی واقع در کرانه باختری اشغالی فعالیت تجاری دارند؛ اقدامی که برخلاف قوانین بینالمللی ارزیابی میشود.
بر اساس این گزارش که خبرگزاری رویترز آن را بازتاب داده، پایگاه داده بهروزشده شامل ۱۵۸ شرکت است؛ پس از آنکه از ژوئن ۲۰۲۳ تاکنون ۶۸ شرکت جدید به فهرست اضافه شده و ۷ شرکت نیز به دلیل توقف فعالیت در شهرکها حذف شدهاند. از جمله نامهای برجسته در این فهرست میتوان به Airbnb، Booking.com، Expedia و TripAdvisor اشاره کرد. علاوه بر این، دهها شرکت دیگر فعال در حوزههای ساختوساز، املاک و مستغلات، معادن و سنگبری نیز حضور دارند؛ صنایعی که نقش مهمی در گسترش شهرکهای صهیونیستی دارند.
این گزارش آورده است که هرچند اکثر شرکتهای تازهوارد به فهرست، مقرشان در اراضی اشغالی است، اما نام شرکتهایی از ایالات متحده، کانادا، چین، فرانسه و آلمان نیز به چشم میخورد. کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده است شرکتهایی که در نقض حقوق بشر نقش دارند یا در آن سهیم هستند، موظف هستند این آثار را برطرف کرده یا در فرآیندهای جبران و اصلاح مشارکت کنند.
این نهاد همچنین خاطر نشان کرده که این فهرست نهایی نیست و بیش از ۳۰۰ شرکت دیگر همچنان در حال بررسی هستند تا درباره درج یا حذف آنها تصمیمگیری شود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این باره گفت: این گزارش بار دیگر بر مسئولیت شرکتها در مناطق درگیری تأکید میکند تا مطمئن شوند فعالیتهایشان به نقض حقوق بشر دامن نمیزند.
