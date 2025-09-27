  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

وزیر خارجه آلمان: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد یک کابوس انسانی است

وزیر خارجه آلمان: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد یک کابوس انسانی است

وزیر خارجه آلمان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد یک کابوس انسانی است و ما باید برای پایان دادن به این جنگ تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یوهان وادفول» وزیر امور خارجه آلمان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنانی اعلام کرد: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد یک کابوس انسانی است و ما باید برای پایان دادن به این نگ تلاش کنیم.

وزیر امور خارجه آلمان بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه در موضع گیری صرفاً لفظی اضافه کرد: ما درخواست فوری خود را از اسرائیل برای فراهم کردن دسترسی امن بشردوستانه برای ارسال کمک‌ها به غزه تکرار می‌کنیم.

این در حالیست که برلین بر خلاف برخی از کشورهای اروپایی تا کنون کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نشناخته است.

کد خبر 6603916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها