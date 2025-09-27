به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یوهان وادفول» وزیر امور خارجه آلمان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنانی اعلام کرد: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد یک کابوس انسانی است و ما باید برای پایان دادن به این نگ تلاش کنیم.

وزیر امور خارجه آلمان بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه در موضع گیری صرفاً لفظی اضافه کرد: ما درخواست فوری خود را از اسرائیل برای فراهم کردن دسترسی امن بشردوستانه برای ارسال کمک‌ها به غزه تکرار می‌کنیم.

این در حالیست که برلین بر خلاف برخی از کشورهای اروپایی تا کنون کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نشناخته است.