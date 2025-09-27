پاسخ به نیازهای بنیاد مستضعفان در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روحانی‌نژاد مدیرعامل هلدینگ فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در جمع خبرنگاران گفت: این هلدینگ فعالیت رسمی خود را از آذرماه ۱۴۰۳ آغاز کرده است، مأموریت دارد در کلان‌محور اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، نیازهای بنیاد مستضعفان در حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال را پاسخ دهد.

وی با اشاره به اهداف کلان این مجموعه گفت: تاکنون در کشور نهادی تخصصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در بنگاه‌های اقتصادی در سطح بنیاد مستضعفان وجود نداشت.

روحانی‌نژاد افزود: چشم‌انداز ما تبدیل‌شدن به مرجع ملی تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در صنایع کشور و خلق ارزش پایدار برای بنیاد مستضعفان در سطح ملی است. این مسیر از طریق همگرایی فناوری، نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر دنبال خواهد شد.

این فعال فناور با اشاره به اینکه این مجموعه چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند، گفت: این اهداف عبارت است از جمله توانمندسازی شرکت‌های بنیاد در مسیر تحول دیجیتال و افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و یکپارچه‌سازی اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه کاربردها و مدل‌های زبانی هوش مصنوعی و همچنین تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۸۰ شرکت در زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، گفت: اگرچه بسیاری از این شرکت‌ها هنوز در حوزه دیجیتال به بلوغ کافی نرسیده‌اند، اما هلدینگ گسترش فناوری‌های پیشرفته و هوشمند سینا موظف است به آنها کمک کند تا مسیر درست، کاربردی و هدفمند را انتخاب کنند که به این ترتیب، با بهره‌گیری از تیم‌های کارآزموده، راندمان و بهره‌وری این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل این هلدینگ تخصصی همچنین بر اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: این هلدینگ می‌تواند در صنعت آموزش نیز تحول ایجاد کند. آموزش، بهره‌وری و مدیریت انرژی، هوشمندسازی صنعتی، سلامت، توسعه مدل‌های زبانی بومی و حوزه امنیت سایبری از جمله اولویت‌های ما در سرمایه گذاری خواهد بود.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد و تا یکشنبه ۶ مهر ادامه دارد.