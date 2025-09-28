  1. دین و اندیشه
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه در نشست «زنان و جنگ»

«زنان و جنگ» نام نشستی است که انجمن جامعه شناسی ایران آن را برگزار کرده و به بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست از سلسله نشست های بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه از سوی انجمن جامعه شناسی ایرانی با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

عنوان این نشست «زنان و جنگ» ابعاد مختلف جنگ و تاثیر آن را بر گروه های مختلف زنان بررسی می کند.

در این نشست سمیرامیس شاه اسماعیلی (جامعه شناس)، مینا عزیزی (جامعه شناس)، کتایون مصری (مطالعات زنان)، فاطمه موسوی ویایه (جامعه شناس) به دبیری سمیه توحیدلو سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه نهم مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت برخط و زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعه‌شناسی ایران به نشانی @isa13_99 و https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

