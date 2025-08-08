  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

خانواده، مادری و جنگ نام دومین نشست بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه

خانواده، مادری و جنگ نام دومین نشست بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه

خانواده، مادری و جنگ‌نام دومین نشست از سلسله نشست های بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه است که دوشنبه ۲۰ مردادماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در موضوع «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» برگزار می‌شود.

نشست دوم با موضوع خانواده، مادری و جنگ و با حضور مرضیه عالی پژوهشگر حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، فاطمه ستوده پژوهشگر مطالعات ارتباطات و رسانه، فاطمه صالحی جامعه‌شناس و علی نوری جامعه‌شناس) و دبیری سمیه توحیدلو برگزار خواهد شد.

این نشست روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعه‌شناسی ایران به نشانی اینستاگرامی @isa13_99 و صفحه آپارات
https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.
کد خبر 6554529
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها