خانواده، مادری و جنگ نام دومین نشست بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای انجمن جامعهشناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در موضوع «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» برگزار میشود.
نشست دوم با موضوع خانواده، مادری و جنگ و با حضور مرضیه عالی پژوهشگر حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، فاطمه ستوده پژوهشگر مطالعات ارتباطات و رسانه، فاطمه صالحی جامعهشناس و علی نوری جامعهشناس) و دبیری سمیه توحیدلو برگزار خواهد شد.
این نشست روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعهشناسی ایران به نشانی اینستاگرامی @isa13_99 و صفحه آپارات
https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.
