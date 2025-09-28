به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴، در غرفه ایرانسل و در چهارمین روز از بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، با حضور مهندس غلامعباس حسینی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی و مهندس علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، به منظور توسعه کاربرد فناوریاطلاعات و ارتباطات در مدیریت، برنامهریزی، اجرا و توسعه زیستبوم دیجیتال، تفاهمنامه همکاری در زمینه هوشمندسازی و تحول دیجیتال، به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه که در چارچوب افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلایندههای محیطی، افزایش ایمنی و ارتقای توانمندی عملیاتی و با هدف تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز کشور اجرا میشود، راهکارهای سازمانی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، خدماتی مانند شبکه اختصاصی نسل پنجم Private 5G برای بهکارگیری در فرآیندهای صنعتی پالایشگاههای گازی، استقرار پلتفرمهایIoT، پلتفرم AR و VR بهمنظور بهکارگیری در آموزش و تعمیرات پیشگیرانه، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل شامل تجهیزات و پلتفرم و شبکه ارتباطی، پلتفرم و تجهیزات هوشمند در حوزه شبکه امن اختصاصی یکپارچه HSE بهمنظور انتقال دادهها، خدمات زیرساخت ابری، سرویس کیف پول (جیبجت)، پلتفرم برگزاری جلسات داخلی، ایجاد مرکز تماس، ارائه محصولات بر پایه خدمات سیمکارت به کارکنان و سیستم بیسیم واکه را در مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه میدهد.
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران است که در سال ۱۳۷۷ تأسیس و عهدهدار مسئولیت بهرهبرداری از تأسیسات خشکی پالایشگاههای چندگانه میدان گازی مجتمع گاز پارس جنوبی شد.
بخش راهکارهای سازمانی ایرانسل با تمرکز بر مجموعهای از خدمات سازمانی، همگام با فناوریهای روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال برای کسبوکار و ارائه راهکارهایی اثربخش و در عین حال ساده و مقرون به صرفه، با بهکارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است و چشمانداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمانها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسبوکار و ارائه راهکارهای سازمانی را برای خود تعریف کرده است.
از جمله مهمترین محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل برای کسب و کارها، می توان زیرساخت ابری، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، سامانه کشاورزی هوشمند، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، سیستم بیسیم واکه، VPN سازمانی، موبایل سازمانی و راهکارهای ویژه دورکاری را نام برد.
حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم
بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.
