به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کریمیپور، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرشماری زنبورستانهای استان با هدف دستیابی به آمار دقیق، برنامهریزی بهتر و ارائه خدمات مطلوبتر آغاز شد.
وی با بیان اینکه این سرشماری همزمان با سراسر کشور در استان انجام میشود تصریح کرد: از زنبورداران استان درخواست میشود، با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، در این طرح مشارکت کنند.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امسال سال خوبی برای زنبورستانها بوده است، افزود: نظارت سیستمی و بازدیدهای میدانی بهمنظور راستیآزمایی اطلاعات جمعآوری شده در این سرشماری انجام خواهد شد.
کریمیپور بیان داشت: براساس آمار موجود، در استان چهارمحال و بختیاری ۲ هزار و ۵۳۴ زنبورستان با حدود ۳۰۲ هزار کلنی زنبور عسل فعالیت میکنند.
وی گفت: نتایج این سرشماری بهمنظور برنامهریزیهای آتی در حوزه زنبورداری، ارائه خدمات بهتر به فعالان این بخش و همچنین تعیین سیاستهای حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظر شما