به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، طی حکمی از سوی ریاست صندوق، جاماسب نوزری به سمت سرپرست معاونت اداری مالی و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد.

در این مراسم جهانشیر امینی با ارائه گزارشی از عملکرد خود در سمت معاون اداری مالی و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویان، به شرح خدمات و فعالیت های خود در دوران تصدی این معاونت پرداخت.

نوزری نیز در سخنان خود ضمن قدردانی از اعتماد مجموعه، بر عزم جدی خود برای بهبود فرآیندها با هدف افزایش اثربخشی منابع صندوق تأکید کرد و گفت: مجموعه صندوق رفاه دانشجویان ۳ پایه دارد که این پایه ها را می بایست تقویت کرد و عبارتند از: ۱- شفافیت در امور اداری مالی، که این مهم به همراه خود عدالت و اعتماد به ارمغان خواهد آورد ۲- انسجام اداری، که صندوق بیش از پیش به این انسجام و همبستگی نیازمند است و همان گونه که شاهد بودیم، کشور در ایام جنگ ۱۲ روزه به سمت وحدت ملی حرکت کرد و با این وحدت توانستیم شرایط سخت را تحمل کنیم ۳- بالندگی نیروی انسانی که سرمایه های اصلی صندوق هستند و نباید به سرمایه به شکل عدد نگاه کرد زیرا عدد باید در خدمت رشد انسان باشد، به افرادی نگاه کنیم که در آرامش و امنیت و احترام، توانایی های خود را شکوفا نموده و در خدمتِ دانشجویان کشور باشند. قطعاً تقویت این ۳ پایه موجب بهینه سازی خدمات رفاهی به جامعه دانشجویی خواهد شد.

رییس صندوق رفاه دانشجویان در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های جهانشیر امینی، بر اهمیت نقش این معاونت تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با بهره‌گیری از دانش و تجربه دکتر جاماسب نوزری، روند توسعه و بهبود زیرساخت‌های اداری و مالی صندوق با شتاب بیشتری ادامه یابد.

در پایان این مراسم ضمن تجلیل از امینی، حکم نوزری تقدیم شد.

در حکم انتصاب دکتر نوزری آمده است:

با یاد خداوند مهربان و آگاهی از تعهد، توانمندی و شایستگی‌های علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویان» منصوب می گردید تا با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از توان و تجارب ارزشمند خود و بهره‌گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت اعضای محترم صندوق بر اساس ضوابط و مقررات نسبت به امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید.

تقویت نظم و انضباط اداری و مالی- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی- جلوگیری از هدر رفت منابع- پایش، بازنگری و اصلاحات مورد نیاز در فرآیندهای جاری اداری و مالی- برنامه ریزی، نظارت و راهبری لازم در جهت بهبود فرایندها، توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی- برنامه‌ریزی و نظارت بر نگهداری و بهره‌برداری از ابنیه صندوق.

توفیق و سربلندی روزافزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.