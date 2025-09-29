به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین جلسه میز رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه علم و فناوری، در محل ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
این میز تخصصی بر اساس یکی از بندهای سند آمایش آموزش عالی (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) شکل گرفته و با هدف همافزایی، بررسی تجارب نهادهای فعال در حوزه رتبهبندی و تدوین سیاستهای کلان این حوزه فعالیت میکند.
در ابتدای این نشست، نماینده پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گزارشی جامع از مدلها، برنامهها و اقدامات این مجموعه در زمینه رتبهبندی دانشگاهها ارائه کرد. این گزارش با استقبال اعضا مواجه شد و زمینهساز بحث و تبادل نظر پیرامون چالشها و ظرفیتهای موجود در نظام رتبهبندی آموزش عالی کشور شد.
براساس مصوبه این جلسه، مقرر شد در هر نشست، یکی از نهادهای ذیربط در حوزه رتبهبندی دانشگاهها، گزارش عملکرد و برنامههای خود را ارائه دهد. همچنین تصمیم گرفته شد که پس از هر ارائه، محورهای اصلی و سیاستساز مطرحشده توسط اعضا بررسی و جمعبندی شود. این پیشنهادها پس از تصویب نهایی، به صورت طرحی مشخص به ستاد علم و فناوری و سپس به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.
در ادامه جلسه، طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری، با اشاره به اهمیت راهبردی میز رتبهبندی، بر نقش کلیدی اعضای حاضر در عملیاتی کردن ایدهها و بهرهگیری از تجارب پیشین تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت دستیابی سریع به نتایج عملیاتی اظهار داشت: در میزی که هدف مشخصی دارد، باید با تمرکز بر اصل مطلب، به خروجیهای مؤثر و کاربردی برسیم. آنچه اهمیت دارد، اثرگذاری واقعی بر نظام علم، فناوری و آموزش عالی کشور است.
طاهرینیا در پایان با تاکید بر لزوم تدوین سیاستهای دقیق و مؤثر با زمانبندی مشخص، اظهار امیدواری کرد که این میز به بستری برای تصمیمسازیهای راهبردی و تقویت جایگاه علمی دانشگاههای کشور در تراز ملی و بینالمللی تبدیل شود.
نظر شما