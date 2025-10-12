به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۴ توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام انتشار یافت. از میان دانشگاه‌های ۵۷ کشور اسلامی، در مجموع ۵۵۲ دانشگاه از ۳۵ کشور اسلامی در این رتبه بندی حضور دارند. در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ۲۰۲۴، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۵۰۰ مدرک در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ در پایگاه وب آو ساینس (WoS) به ثبت رسانده باشند.

دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۴

علویان مهر اظهار داشت: بیشترین تعداد حضور دانشگاه‌ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان می‌باشد که به ترتیب ۱۳۸، ۸۴ و ۵۰ دانشگاه در این رتبه‌بندی دارند.

وضعیت سایر کشورهای اسلامی به لحاظ تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی در نمودار ۱ نشان داده شده است.

نمودار ۱: تعداد دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۴

دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۴

رئیس مؤسسه ISC گفت: تعداد ۸۴ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی حضور دارند. در نمودار ۲ روند حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی جهان اسلام ISC قابل مشاهده است.

نمودار ۲: روند حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی جهان اسلام ISC

وی افزود: از میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی، دانشگاه تهران در زمره ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسلام قرار دارد. همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تبریز دانشگاه‌های حائز رتبه زیر ۵۰ می‌باشند.

در جدول ۱ تعداد و رتبه‌های دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ۲۰۲۴ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که دانشگاه‌هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی براساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبه بندی ISC می‌باشد.

جدول ۱: جایگاه دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC ۲۰۲۴

ردیف نام دانشگاه ۲۰۲۴ ۲۰۲۳ ۲۰۲۲ ۱ دانشگاه تهران ۶ ۹ ۹ ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱ ۲۲ ۷ ۳ دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ ۱۸ ۲۴ ۴ دانشگاه تربیت مدرس ۲۱ ۱۵ ۲۰ ۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۱ ۴۸ ۲۲ ۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۷ ۱۶ ۳۵ ۷ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰ ۴۷ ۴۰ ۸ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۷ ۳۲ ۲۳ ۹ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰ ۶۶ ۳۴ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۳ ۴۹ ۳۸ ۱۱ دانشگاه تبریز ۵۴ ۹۱ ۶۲ ۱۲ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۱۳ دانشگاه شهید بهشتی ۵۹ ۸۲ ۶۰ ۱۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۴ ۵۱ ۷۱ ۱۵ دانشگاه شیراز ۶۷ ۹۰ ۵۶ ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۸ ۷۴ ۵۵ ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۸ ۱۰۱-۱۲۵ ۴۶ ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹۴ ۹۴ ۷۹ ۱۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۰۱-۱۲۵ ۸۹ ۱۰۱-۱۲۵ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۲۶-۱۵۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۹۹ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۵۱-۱۷۵ ۱۰۱-۱۲۵ ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۲۶-۱۵۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۲۳ دانشگاه گیلان ۱۷۶-۲۰۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۲۴ دانشگاه اصفهان ۱۵۱-۱۷۵ ۱۲۶-۱۵۰ ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۵۱-۱۷۵ ۱۵۱-۱۷۵ ۱۲۶-۱۵۰ ۲۶ دانشگاه بوعلی سینا ۱۷۶-۲۰۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۵۱-۱۷۵ - ۲۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۷۶-۲۰۰ ۱۵۱-۱۷۵ ۲۹ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۲۶-۱۵۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۳۰ دانشگاه کاشان ۱۷۶-۲۰۰ ۱۵۱-۱۷۵ ۳۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۱۷۶-۲۰۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۱۵۱-۱۷۵ ۳۲ دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۳۳ دانشگاه کردستان ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۳۴ دانشگاه محقق اردبیلی ۱۵۱-۱۷۵ ۲۰۱-۲۵۰ ۳۵ دانشگاه یزد ۱۷۶-۲۰۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۳۶ دانشگاه ارومیه ۲۰۱-۲۵۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۳۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۱۷۵ ۳۸ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۱۲۶-۱۵۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۳۹ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۵۱-۱۷۵ ۸۹ ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان - - ۴۱ دانشگاه خوارزمی ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۴۲ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۵۱-۱۷۵ ۱۵۱-۱۷۵ ۴۳ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۷۶-۲۰۰ ۱۲۶-۱۵۰ ۴۴ دانشگاه رازی ۲۰۱-۲۵۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۴۵ دانشگاه سمنان ۱۲۶-۱۵۰ ۱۵۱-۱۷۵ ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۷۶-۲۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۴۷ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۲۰۱-۲۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۴۸ دانشگاه مازندران ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۴۹ دانشگاه زنجان ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۲۰۱-۲۵۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۵۱ دانشگاه یاسوج ۲۰۱-۲۵۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۵۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۵۳ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۵۱-۱۷۵ ۲۵۱-۳۰۰ ۵۴ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۵۵ دانشگاه صنعتی سهند ۲۰۱-۲۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۵۶ دانشگاه شهرکرد ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۲۵۱-۳۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۵۸ دانشگاه مراغه ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۵۹ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۶۰ دانشگاه الزهرا ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۶۱ دانشگاه دامغان - - ۶۲ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - - ۶۳ دانشگاه لرستان ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲۵۱-۳۰۰ ۱۷۶-۲۰۰ ۶۵ دانشگاه شاهد ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۶۶ دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۶۷ دانشگاه صنعتی شیراز ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۶۸ دانشگاه بیرجند ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۶۹ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۷۰ دانشگاه اراک ۳۵۱-۴۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۷۱ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۷۲ دانشگاه خلیج فارس ۴۰۱-۴۵۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۷۳ دانشگاه قم ۳۵۱-۴۰۰ - ۷۴ دانشگاه گلستان ۴۰۱-۴۵۰ - - ۷۵ دانشگاه ایلام ۳۵۱-۴۰۰ - ۷۶ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۴۰۱-۴۵۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۷۷ دانشگاه هرمزگان ۳۵۱-۴۰۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۷۸ دانشگاه صنعتی ارومیه ۳۵۱-۴۰۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۷۹ دانشگاه علامه طباطبایی ۴۵۱+ ۴۵۱+ ۴۰۱+ ۸۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۴۰۱-۴۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۸۱ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۴۵۱+ - ۸۲ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۴۰۱-۴۵۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۸۳ دانشگاه بناب ۴۰۱-۴۵۰ - ۸۴ دانشگاه ولی عصر رفسنجان ۴۰۱-۴۵۰ -

نتایج کامل این رتبه بندی در وبگاه رتبه بندی‌های جهانی ISC به آدرس https://wur.isc.ac با نام ISC Islamic World University Rankings ۲۰۲۴ در دسترس می‌باشد.